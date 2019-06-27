В Беларуси устранены практически все запреты, связанные со сбором ягод и грибов в лесах

Источник материала: Интерфакс

Для эффективного использования лесной продукции Минлесхоз упростил правила сбора дикорастущих ягод и грибов, сообщил первый замминистра лесного хозяйства Беларуси Валентин Шатравко.

"Сбор дикорастущих ягод и грибов у нас регламентируется ст. 85 Лесного Кодекса Беларуси. И с введением в действие новых поправок, практически все запреты на проведение данных мероприятий были по максимуму упрощены. Например, по заготовке грибов остался один запрет – запрещено разгребание подстилки. Все остальные вопросы законодательно больше не регулируются", - сказал Шатравко на пресс-конференции в Минске.

"В связи с дополнением лесного кодекса от 29 марта 2019 года, вступило в силу постановление Минлесхоза "О сборе дикорастущих ягод", которое предусматривает сбор дикорастущих ягод, как в ручную, так и с помощью ручных приспособлений, таких как "комбайн", "гребенка", - добавил замминистра.

По его словам, сбор дикорастущих ягод должен осуществляться не наносящими вреда ягодникам и не приводящими к их уничтожению способами и приспособлениями, в частности не допускаются приспособления с острыми и режущими краями в зоне срыва ягод.

Шатравко напомнил, что согласно статье 44 Лесного кодекса Беларуси, граждане могут бесплатно для собственных нужд собирать дикорастущие ягоды, грибы, плоды, орехи и прочие (кроме древесины) ресурсы. Также бесплатно на основании лесного билета можно размещать ульи, пасеки, проводить сенокошение и выпас скота, а также заготавливать березовый сок. "Единственное условие – заготовка должна вестись исключительно на участках лесного фонда, определенных для этого юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство либо его структурным подразделением", - отметил замминистра.