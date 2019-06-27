Беларусь может сократить экспорт нефтепродуктов в 2019 году на 1-1,5 млн тонн

Источник материала: Интерфакс

Экспорт белорусских нефтепродуктов в 2019 году может снизиться на 1-1,5 млн по сравнению с 2018 годом из-за отсутствия поставок нефтепродуктов из России, сообщил журналистам в пятницу в Минске вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.

При этом заместитель премьер-министра считает, что объем нефтепереработки поступающей из России нефти сохранится на прошлогоднем уровне.

"Если мы получим весь объем нефти, то наша доля останется", - сказал Ляшенко, комментируя объем переработки нефти.

"Но у нас в прошлые годы приходило до 1 млн тонн нефтепродуктов, которые мы брали на переработку (из России - ИФ)", - отметил он.

По словам вице-премьера, "в связи с подписанием (межправительственного протокола осенью 2018 года - ИФ) об ограничении этих продуктов, эта доля выпадет - где-то на уровне 1 млн тонн, может быть 1,5 млн тонн".

При этом "концерн "Белнефтехим" работает с казахстанской стороной (по началу поставок нефтепродуктов - ИФ), взять на переработку, на осветление", напомнил Ляшенко. "Возможно, мы и подхватим этот выпавший с Россией объем", - добавил вице-премьер.

Комментируя возможность пересмотра достигнутых в конце прошлого года договоренностей об отказе Беларуси от импорта нефтепродуктов из России, Ляшенко сказал, что "это двустороннее обязательство и в некоторой степени нас сегодня устраивает складывающееся положение вещей".

Ранее, выступая перед парламентариями, Ляшенко сообщил, что с 1 ноября 2018 года Беларусь недополучила 880 тыс. нефтепродуктов из России, что вызвало общее снижение объемов переработки нефтепродуктов. В результате, за январь-апрель 2019 года объем выпуска нефтепродуктов в Беларуси снизился на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.