ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко назвал Рахмона истинным другом белорусского народа и поблагодарил за привезенный в республику дождь

28.06.2019 12:51 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси  Александр Лукашенко назвал президента Таджикистана Эмомали Рахмона истинным другом белорусского народа и отметил тенденцию к поступательному развитию отношений двух стран.

"Очень рад, что вы приехали. Вы истинный не только мой друг, но и друг белорусского народа", - сказал Лукашенко, встречаясь с Рахмоном в пятницу в Минске.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

В ходе переговоров Лукашенко отметил, что визит президента Таджикистана в Беларусь совпал с проведением в Минске II Европейских игр. В столицу приехали тысячи иностранных туристов, многие из которых впервые открывают для себя Беларусь.

"У вас представление о Беларуси правильное, и очень рад, что вы, приехав к нам, побудете на закрытии этих игр послезавтра. Но главное - это наши с вами переговоры, где мы подкорректируем нашу дорожную карту отношений в плане интенсификации, поговорим о более тесном сотрудничестве между Таджикистаном, Беларусью и третьими странами, особенно с Афганистаном. Вы предлагали, что надо подтягивать к этому сотрудничеству Афганистан", - сказал белорусский лидер.

Глава государства напомнил, что в Беларуси реализовывается инициатива по закладке двух садов дружбы с Таджикистаном. "Это попытка найти новые культуры для производства товаров сельскохозяйственного назначения в Беларуси - тех, которые мы раньше не производили. Аналогичным путем мы пытаемся сотрудничать с Узбекистаном, там бахчевые культуры. Их специалисты точно так, как ваши, приезжали сюда. Кое-что мы уже высадили в этом году, получили очень высокую оценку специалистов Узбекистана. Таджикские специалисты здесь давно работают вместе с нами и продвигают это направление", - рассказал президент.

Он сообщил таджикскому лидеру, что перед сельским хозяйством Беларуси стоит задача выйти на производство новых видов продукции, особенно с учетом меняющегося климата. "Мы особенно это почувствовали в этом году, когда стоит жара. Спасибо вам: вы вчера привезли к нам хорошую погоду, прошли дожди, особенно в центре Беларуси. Словом, непростой год, но, думаю, он будет лучше, чем прошлый, в сельском хозяйстве, и естественно, по переработке сельхозпродукции, продуктам питания", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что во время переговоров с таджикским лидером в узком составе стороны убедились в схожести подходов к оценке региональной и глобальной ситуации. Он констатировал, что Минск и Душанбе традиционно поддерживают друг друга на международных площадках, и выразил уверенность, что так будет и впредь, сообщили в пресс-службе.

"Таджикско-белорусские отношения и сотрудничество являются дружественными и имеют тенденцию к поступательному развитию", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что сегодня стороны намерены подписать Договор о стратегическом партнерстве, благодаря чему взаимодействие двух стран будет развиваться в новом формате. 

"Его воплощение в жизнь придаст динамику дальнейшей работе по всем направлениям", - подчеркнул Лукашенко. 

В свою очередь президент Таджикистана отметил, что то, "что касается выполнения наших договоренностей после вашего официального визита в Душанбе (Лукашенко посещал Таджикистан с официальным визитом в мае 2018 года - ИФ), основное выполняется".

"Мы очень удовлетворены, но есть незадействованные механизмы и возможности как в аграрном секторе, особенно в растениеводстве, животноводстве, так и в области машиностроения. То, что мы с вами запустили (совместные предприятия и сборочные производства в Таджикистане – ИФ),  успешно работает. Имеется очень хорошая база взаимодействия и перспективы сотрудничества не только двустороннего характера, но и с близлежащими странами региона, такими как Афганистан", - сказал Рахмон. 

Он поблагодарил главу белорусского государства за приглашение, радушный прием и гостеприимство, а также поздравил с успешной организацией и проведением II Европейских игр - "колоссального мероприятия мирового масштаба". 

"Я прилетел к своему брату. Наши народы исторически очень хорошо отзываются друг о друге, уважают, любят. Мы стали за эти годы не только друзьями, но как родные братья. Пока будем жить, будем работать ради процветания своих государств, улучшения жизни своих народов", - резюмировал Рахмон.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси  Александр Лукашенко назвал президента Таджикистана Эмомали Рахмона истинным другом белорусского народа и отметил тенденцию к...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мозыре упавшая ветка серьёзно травмировала 12-летнего мальчика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика