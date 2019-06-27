Лукашенко назвал Рахмона истинным другом белорусского народа и поблагодарил за привезенный в республику дождь

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента Таджикистана Эмомали Рахмона истинным другом белорусского народа и отметил тенденцию к поступательному развитию отношений двух стран.

"Очень рад, что вы приехали. Вы истинный не только мой друг, но и друг белорусского народа", - сказал Лукашенко, встречаясь с Рахмоном в пятницу в Минске.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

В ходе переговоров Лукашенко отметил, что визит президента Таджикистана в Беларусь совпал с проведением в Минске II Европейских игр. В столицу приехали тысячи иностранных туристов, многие из которых впервые открывают для себя Беларусь.

"У вас представление о Беларуси правильное, и очень рад, что вы, приехав к нам, побудете на закрытии этих игр послезавтра. Но главное - это наши с вами переговоры, где мы подкорректируем нашу дорожную карту отношений в плане интенсификации, поговорим о более тесном сотрудничестве между Таджикистаном, Беларусью и третьими странами, особенно с Афганистаном. Вы предлагали, что надо подтягивать к этому сотрудничеству Афганистан", - сказал белорусский лидер.

Глава государства напомнил, что в Беларуси реализовывается инициатива по закладке двух садов дружбы с Таджикистаном. "Это попытка найти новые культуры для производства товаров сельскохозяйственного назначения в Беларуси - тех, которые мы раньше не производили. Аналогичным путем мы пытаемся сотрудничать с Узбекистаном, там бахчевые культуры. Их специалисты точно так, как ваши, приезжали сюда. Кое-что мы уже высадили в этом году, получили очень высокую оценку специалистов Узбекистана. Таджикские специалисты здесь давно работают вместе с нами и продвигают это направление", - рассказал президент.

Он сообщил таджикскому лидеру, что перед сельским хозяйством Беларуси стоит задача выйти на производство новых видов продукции, особенно с учетом меняющегося климата. "Мы особенно это почувствовали в этом году, когда стоит жара. Спасибо вам: вы вчера привезли к нам хорошую погоду, прошли дожди, особенно в центре Беларуси. Словом, непростой год, но, думаю, он будет лучше, чем прошлый, в сельском хозяйстве, и естественно, по переработке сельхозпродукции, продуктам питания", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что во время переговоров с таджикским лидером в узком составе стороны убедились в схожести подходов к оценке региональной и глобальной ситуации. Он констатировал, что Минск и Душанбе традиционно поддерживают друг друга на международных площадках, и выразил уверенность, что так будет и впредь, сообщили в пресс-службе.

"Таджикско-белорусские отношения и сотрудничество являются дружественными и имеют тенденцию к поступательному развитию", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что сегодня стороны намерены подписать Договор о стратегическом партнерстве, благодаря чему взаимодействие двух стран будет развиваться в новом формате.

"Его воплощение в жизнь придаст динамику дальнейшей работе по всем направлениям", - подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь президент Таджикистана отметил, что то, "что касается выполнения наших договоренностей после вашего официального визита в Душанбе (Лукашенко посещал Таджикистан с официальным визитом в мае 2018 года - ИФ), основное выполняется".

"Мы очень удовлетворены, но есть незадействованные механизмы и возможности как в аграрном секторе, особенно в растениеводстве, животноводстве, так и в области машиностроения. То, что мы с вами запустили (совместные предприятия и сборочные производства в Таджикистане – ИФ), успешно работает. Имеется очень хорошая база взаимодействия и перспективы сотрудничества не только двустороннего характера, но и с близлежащими странами региона, такими как Афганистан", - сказал Рахмон.

Он поблагодарил главу белорусского государства за приглашение, радушный прием и гостеприимство, а также поздравил с успешной организацией и проведением II Европейских игр - "колоссального мероприятия мирового масштаба".

"Я прилетел к своему брату. Наши народы исторически очень хорошо отзываются друг о друге, уважают, любят. Мы стали за эти годы не только друзьями, но как родные братья. Пока будем жить, будем работать ради процветания своих государств, улучшения жизни своих народов", - резюмировал Рахмон.