ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банк ВТБ (Беларусь) увеличил размер процентных ставок по вкладу в рублях для малого бизнеса

28.06.2019 12:43 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

С 27 июня банк ВТБ (Беларусь) увеличил размер процентных ставок по вкладу "Незыблемый" в белорусских рублях. Теперь оформить депозит можно сроком на 35 дней, 65 дней, 95 дней, 185 дней, 275 дней и 375 дней по ставке 8,8%, 9,4%, 9,5%, 10,4%, 10,7 и 11% годовых соответственно. Минимальная сумма первоначального взноса составляет Br3 тыс белорусских рублей.

"Основные преимущества вклада «Незыблемый» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – это повышенные процентные ставки, а также отсутствие требований по открытию текущего (расчетного) счета в нашем банке. Отметим, что для оформления договора потребуется минимальный пакет документов", - рассказала Елена Вышинская, Управляющий менеджер отдела разработки и поддержки продуктов среднего и малого бизнеса банка ВТБ (Беларусь).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 27 июня банк ВТБ (Беларусь) увеличил размер процентных ставок по вкладу "Незыблемый" в белорусских рублях. Теперь оформить депозит можно сроком на 35 дней, 65 дней, 95...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пришёл совсем худенький, маленький. Даже жалко было на него смотреть». Что говорят об Артёме Козыре его тренеры и брат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика