Банк ВТБ (Беларусь) увеличил размер процентных ставок по вкладу в рублях для малого бизнеса

Источник материала: Интерфакс

С 27 июня банк ВТБ (Беларусь) увеличил размер процентных ставок по вкладу "Незыблемый" в белорусских рублях. Теперь оформить депозит можно сроком на 35 дней, 65 дней, 95 дней, 185 дней, 275 дней и 375 дней по ставке 8,8%, 9,4%, 9,5%, 10,4%, 10,7 и 11% годовых соответственно. Минимальная сумма первоначального взноса составляет Br3 тыс белорусских рублей.

"Основные преимущества вклада «Незыблемый» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – это повышенные процентные ставки, а также отсутствие требований по открытию текущего (расчетного) счета в нашем банке. Отметим, что для оформления договора потребуется минимальный пакет документов", - рассказала Елена Вышинская, Управляющий менеджер отдела разработки и поддержки продуктов среднего и малого бизнеса банка ВТБ (Беларусь).