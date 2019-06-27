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ГАИ начала снимать ограничения на движение в Минске
28.06.2019 13:40 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Столичная Госавтоинспекция начала снимать ограничения на движение в Минске, связанные с проведением II Европейских игр.
Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. "Несколько дней осталось до завершения II Европейских игр. С учетом уменьшения нагрузки задействованного на играх транспорта максимально быстро будут сниматься ограничения движения.
В частности, на ближайшее время запланировано открытие левых поворотов на пр.Дзержинского", - проинформировали в ГАИ.Как рассказали в Госавтоинспекции, сегодня уже открыто движение на ул.Городской Вал.
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