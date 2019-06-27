ГАИ начала снимать ограничения на движение в Минске

Столичная Госавтоинспекция начала снимать ограничения на движение в Минске, связанные с проведением II Европейских игр.

Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. "Несколько дней осталось до завершения II Европейских игр. С учетом уменьшения нагрузки задействованного на играх транспорта максимально быстро будут сниматься ограничения движения.

В частности, на ближайшее время запланировано открытие левых поворотов на пр.Дзержинского", - проинформировали в ГАИ.Как рассказали в Госавтоинспекции, сегодня уже открыто движение на ул.Городской Вал.