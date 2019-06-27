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ГАИ начала снимать ограничения на движение в Минске

28.06.2019 13:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ГАИ начала снимать ограничения на движение в Минске
Фото из открытых источников

Столичная Госавтоинспекция начала снимать ограничения на движение в Минске, связанные с проведением II Европейских игр.

Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. "Несколько дней осталось до завершения II Европейских игр. С учетом уменьшения нагрузки задействованного на играх транспорта максимально быстро будут сниматься ограничения движения.

В частности, на ближайшее время запланировано открытие левых поворотов на пр.Дзержинского", - проинформировали в ГАИ.Как рассказали в Госавтоинспекции, сегодня уже открыто движение на ул.Городской Вал.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Фото из открытых источников Столичная Госавтоинспекция начала снимать ограничения на движение в Минске, связанные...
 
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