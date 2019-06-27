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Бюджет был ограничен. Как из минской «двушки» сделали «трешку» для сдачи на Booking

28.06.2019 14:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эту квартиру изначально делали для сдачи в аренду на Booking, поэтому и бюджет на оформление выделили весьма ограниченный. Дизайнер проекта Светлана Никитенко говорит, что основной задачей было создать нестандартное интригующее пространство, которое при этом будет уютным и домашним. Также проект должен был быть максимально рентабельным. Об этом жилье рассказывает CityDog.by.


Фото: CityDog.by

Кухня, гостиная и прихожая

Изначально в квартире было две комнаты: отдельная спальня и большая гостиная, объединенная с кухней. Но во время ремонта часть гостиной отсоединили от общего пространства дополнительными перегородками, благодаря чему появилась еще одна небольшая спальня.

— Особенно удобна такая планировка будет для семей, путешествующих с детьми, — рассказывает Светлана. — Снимать два номера в отеле дорого и не всегда удобно, а квартира с двумя спальнями легко и эффективно решает этот вопрос.


Фото: CityDog.by

Основное пожелание хозяев квартиры — интерьер должен быть легким, светлым, с небольшим вау-эффектом, чтобы людям, которые приезжают на один-два дня, было интересно.

— В течение последних трех-четырех лет популярны коралловые и лососевые оттенки, а в 2018 году Институт цвета Pantone назвал оттенок «Живой коралл» цветом года — с ним и решили поиграть.

Применять такое цветовое решение в квартире, предназначенной для постоянного проживания, было бы опрометчиво: яркие цвета могут быстро утомить. А для квартиры, сдаваемой на короткий срок, в самый раз: живо, необычно и интересно.


Фото: CityDog.by

Рентабельный дизайнерский проект сегодня — это реальность. Обои под покраску, обычный ламинат, мебель, освещение и некоторые предметы декора из IKEA, подобранные грамотно и со вкусом, легко решают эту задачу.

Кухню выбирали белорусскую, с фасадами из крашенного в лососевый цвет МДФ. Пол на кухне выложен испанской плиткой, которую удалось взять со склада по хорошей цене. Эта коллекция позволяет создавать различные цветовые комбинации, что было кстати в данном проекте, поэтому ее использовали и в ванной, и в санузле, и в прихожей.

Цветовые блоки плитки только усилили эффект от всего пространства, сделав общую композицию интерьера богаче и индивидуальнее.


Фото: CityDog.by

Фото: CityDog.by

В цвет кухни выкрасили одну из стен гостиной и прихожей. «Общее пространство кухни, гостиной и прихожей получилось немаленьким, поэтому при обзоре со всех сторон оно должно было сохранять свою композиционную целостность».


Фото: CityDog.by

Во входной зоне — деревянная лавочка, на которой можно присесть или оставить вещи, и удобные крючки для одежды.

— В квартирах для сдачи в аренду на Booking много мест для хранения не нужно, — комментирует Светлана. — Туристы, как правило, приезжают с одним чемоданом и большую часть времени проводят вне квартиры.

Поэтому я больше ориентировалась на гостиничные стандарты и старалась не перегружать пространство лишними предметами мебели, которые, скорее всего, не будут использованы и только утяжелят пространство.

Спальни

В маленькой спальне — кровать белорусского производителя и прикроватные тумбочки из IKEA.


Фото: CityDog.by

Фото: CityDog.by

В большой спальне — кровать белорусского производителя, шкаф, комод, прикроватные тумбочки и большой зеркало IKEA. Светильники и текстиль покупали там же.


Фото: CityDog.by

Фото: CityDog.by

Санузел

Душевая ванной комнаты, как и кухонный фартук, облицованы белым кирпичиком с глянцевой поверхностью. В «сухой» зоне ванной комнаты плитка занимает только полстены от пола, выше — водостойкая краска.


Фото: CityDog.by

Фото: CityDog.by

Душ отгорожен небольшой перегородкой, выложенной из блоков, облицованных плиткой. Из таких же блоков сделана большая столешница, на которой легко помещаются все необходимые предметы гигиены среднестатистического туриста.


Фото: CityDog.by

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Основной задачей было создать нестандартное интригующее пространство, которое при этом будет уютным и домашним.
 
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