NASA закупает полуавтоматические винтовки

Источник материала: Tut.by

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) собирается закупить партию легких полуавтоматических винтовок. Об этом пишет defence-blog, ссылаясь на сайт Федерального правительства США по госзакупкам.



Фото: wikipedia.org

Согласно объявлению, винтовка должна быть под стандартный натовский патрон 5,56x45, иметь газоотводный механизм, магазин на 30 патронов и быть удобной для использования в различных ситуациях и условиях.

Одним из пунктов является то, что оружие должно подходить и для военных, и для правоохранителей. Также винтовки должны быть удобными для оснащения различными аксессуарами.

Точное количество приобретаемых винтовок не указывается, но оговаривается, что общий бюджет не должен превышать 15 тысяч долларов. От кого NASA хочет обороняться с помощью вновь закупаемого оружия, тоже пока не ясно.