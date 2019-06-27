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На мусорных контейнерах около стадиона «Динамо» появились картины

28.06.2019 14:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Молодёжь БРСМ украсила 10 контейнеров для сбора мусора настоящими картинами, сообщили в программе «Минск и минчане».

На мусорных контейнерах около стадиона «Динамо» появились картины

Авторами стали студенты технологического университета, а помощь в воплощении проекта им оказал «Зеленстрой» Ленинского района. Дизайнерские контейнеры установили вдоль велодорожки на улице Ленина у стадиона «Динамо».

На мусорных контейнерах около стадиона «Динамо» появились картины

Сначала прошёл конкурс эскизов. После согласования эскизов приступили к реализации – раскраске контейнеров. Проектом по улучшению эстетичного вида дворов молодёжь столицы занимается с 2018 года.

На мусорных контейнерах около стадиона «Динамо» появились картины

Результатом стали граффити с изображением национального орнамента в Московском районе, велосипедные парковки в Заводском, оригинальные лестницы в виде фортепиано во Фрунзенском и 300-метровая украшенная стена вдоль МКАД в Октябрьском районе.

На мусорных контейнерах около стадиона «Динамо» появились картины

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Теги: Минск
 
 
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Молодёжь БРСМ украсила 10 контейнеров для сбора мусора настоящими картинами, сообщили в программе «Минск и минчане». Авторами стали студенты технологического...
 
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