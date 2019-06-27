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На мусорных контейнерах около стадиона «Динамо» появились картины
Источник материала: СТВ
Молодёжь БРСМ украсила 10 контейнеров для сбора мусора настоящими картинами, сообщили в программе «Минск и минчане».
Сначала прошёл конкурс эскизов. После согласования эскизов приступили к реализации – раскраске контейнеров. Проектом по улучшению эстетичного вида дворов молодёжь столицы занимается с 2018 года.
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Молодёжь БРСМ украсила 10 контейнеров для сбора мусора настоящими картинами, сообщили в программе «Минск и минчане». Авторами стали студенты технологического...
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