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«Подростков мало кто берёт. Контингент тяжелый». Они хотели взять приёмного ребенка, а оказались с десятью

28.06.2019 13:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Если дословно толковать английское выражение «Мой дом – моя крепость», то получается, что семья Галиновских, благодаря силе добра и счастья, построила целый замок. Настоящий уют здесь создаётся усилиями Маргариты, Юрия и ещё девятерых ребят. В общем, целая футбольная команда. Рассказываем о семье в программе «Центральный регион».

«Подростков мало кто берёт. Контингент тяжелый». Они хотели взять приёмного ребенка, а оказались с десятью

Маргарита Галиновская, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
В 2006 году ещё шёл ремонт. У нас тогда инспектор по опеке была Самусевич Лидия Константиновна, я вела расходы по детям. Тогда только в силу входил Декрет 18-ый. Я работала в бухгалтерии гороно, и я вела расходы вот по этим детям. И хотели с мужем всё время взять одного приёмного ребенка. А Лидия Константиновна говорит: «А у нас тут закрывается дом семейный. Может, вы возьмите 10?» Вы представляете – 10 сразу? Я говорю: «А что я буду делать?» Она говорит: «Ну как что? Как мама обыкновенная!» И вот мы постепенно, плавно, месяцев 9-10, и пришли к тому, чтобы взять семейный детский дом.

«Подростков мало кто берёт. Контингент тяжелый». Они хотели взять приёмного ребенка, а оказались с десятью

Дом Галиновских стал одним из первых в проекте, поэтому в город автомобильных гигантов приезжали дети из разных уголков Беларуси. Это сказалось и на разнице в возрасте. Самому маленькому Владу 7 лет, а старшему Саше уже 17. Получилось так, что даже покупать одежду приходилось в разных отделах.

«Подростков мало кто берёт. Контингент тяжелый». Они хотели взять приёмного ребенка, а оказались с десятью

Маргарита Галиновская:
Я б не сказала, что они прямо очень хорошо учились, но это было не приоритетно. Приоритетное было то, что у них была мотивация на дальнейшее поступление. На дальнейшую активную жизненную позицию, чтобы что-то где-то закончить и устроиться хорошо в жизни. Мы сразу смотрим, где кому что-то надо подтянуть. Если у ребёнка мотивация на получение высшего образования, мы прилагаем, конечно, максимум усилий. Тут уже идут и репетиторы, и дополнительные занятия. И мы уже смотрим, кого куда отправить, кто по какой специальности идёт.

«Подростков мало кто берёт. Контингент тяжелый». Они хотели взять приёмного ребенка, а оказались с десятью

В доме семейного типа каждый учится заботе о своих близких. Это помогает ребятам стать более самостоятельными и укрепляет командный дух. Один за всех и все за одного.

Маргарита Галиновская:
У нас очень хорошая обстановка. Приезжают друзья, родственники. У нас был мальчик даже цыганской национальности. То есть мы со всеми его родственниками тоже были знакомы. И с одной стороны, и со второй. Мы люди лояльные, не закрытые. Поэтому нам, может быть, и легче с подростками работать. Потому что подростков очень мало кто берёт. Во-первых, переходный период, во-вторых, адаптация в школе, заканчивая домашними передрягами между детьми. Это контингент тяжёлый. Тем более, что подростки, если пережили утрату, или в семье какие-то неполадки. Это, конечно, очень сказывается не то, что на маленьких детях, а на подростках, тем более.

«Подростков мало кто берёт. Контингент тяжелый». Они хотели взять приёмного ребенка, а оказались с десятью

Тёплое отношение четы Галиновских на себе ощутили более 30 ребят. У каждого свой неповторимый взгляд на жизнь. Юля, хоть и одна из самых юных в семье, но зато в активности даст фору любому. Заводная малютка неподвижна только в двух случаях – когда спит и когда рисует.

Юлия, воспитанница детского дома семейного типа:
Мне нравится, что у меня есть своя комната, здесь игрушки, раскраски.

«Подростков мало кто берёт. Контингент тяжелый». Они хотели взять приёмного ребенка, а оказались с десятью

Буквально накануне Дня защиты детей в полку Галиновких прибыло. Из Жодинского приюта в семью приехали три мальчика. Ярослава и двух Владов объединяет похожая судьба, поэтому поддержку и понимание друг друга парни нашли быстро. Хотя признаются: чего ожидать от переезда, не знали.

Ярослав, воспитанник детского дома семейного типа:
Волновался чуть-чуть, какие родители будут. Были представления, что кроватки деревянные, стены деревянные. Когда пришел, уже стало нестрашно, почти всех тут знаешь. Спокойнее стало. Потом, когда с батькой познакомился, тоже хорошо было.

«Подростков мало кто берёт. Контингент тяжелый». Они хотели взять приёмного ребенка, а оказались с десятью

Владислав, воспитанник детского дома семейного типа:
Познакомился с приёмными братьями, сёстрами, мне здесь понравилось. Хочу со своими друзьями из школы погулять.

Каждый год для семьи – новая история. И главное, что жить здесь хотят так, чтобы в следующих главах появились новые имена. Думали ли раньше родители, что такая семья будет большая?

Родители-воспитатели детского дома семейного типа:
У нас всегда такая была семья. У нас дочка водила друзей со двора. Много было друзей, в квартире собирались. Так что мы уже привыкли.

«Посмотрели в глаза этому ребёнку, говорит: «Ищу папу и маму». Нам стало не по себе. И вот уже детский дом семейного типа»

Люди в материале: Маргарита Галиновская
 
 
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Если дословно толковать английское выражение «Мой дом – моя крепость», то получается, что семья Галиновских, благодаря силе добра и счастья, построила целый замок....
 
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