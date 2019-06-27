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«Посмотрели в глаза этому ребёнку, говорит: «Ищу папу и маму». Нам стало не по себе. И вот уже детский дом семейного типа»

28.06.2019 13:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Важные слагаемые крепкой семьи – родители, дети и крыша над головой. Если хотя бы одного элемента не хватает, то и вся формула не работает. Как восполняют пробел приёмные семьи в Жодино, рассказываем в программе «Центральный регион».

В детском доме семейного типа могут жить до 10 детей одновременно. В нашей стране подобные дома появились 30 лет назад. Уже тогда в государстве задумывались о том, чтобы дети могли получать круглосуточную любовь и внимание. Сейчас, как минимум, один семейный дом есть в каждом районе. В Жодино их три.

«Посмотрели в глаза этому ребёнку, говорит: «Ищу папу и маму». Нам стало не по себе. И вот уже детский дом семейного типа»

10 лет назад под крышей семейства Подоляк во главе с Сергеем и Натальей тишина сменилась звоном детских голосов. 

Детский дом семейного типа: многодетная семья Подоляк из Жодино переехала под новую крышу

Наталья Подоляк, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Мы готовы не были к тому, что будет большая семья. Готовы были к тому, что один-два ребёнка – поможем. Потом видим, что в Жодино очень много таких детей. И нас сделали в своё время дежурной приёмной семьёй. И мы были готовы в любой момент взять маленького ребёнка, которого отберут у семьи. И потом работать с родителями. Первый раз очень долго думали. Идея сначала появилась у моего мужа.

«Посмотрели в глаза этому ребёнку, говорит: «Ищу папу и маму». Нам стало не по себе. И вот уже детский дом семейного типа»

Сейчас наша старшая дочь живёт и работает в Минске, ей 25 лет. Муж говорит: «Вот поступит она в институт: что мы с тобой вдвоём будем делать?» И попалась нам газета в руки, наша жодинская газета, в которой писалось про девочку, которая хочет найти маму. И говорю: «А давай возьмём вот эту девочку!» А он, недолго думая, говорит: «Давай возьмём». Попали в соцприют, поговорили об этой девочке. Но оказалось, что она уже оформлялась на удочерение. Нам просто посоветовали в детский дом.

«Подростков мало кто берёт. Контингент тяжелый». Они хотели взять приёмного ребенка, а оказались с десятью

Сергей Подоляк, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Посмотрели мы в глаза этому ребёнку – и ребёнок говорит: «Ищу папу и маму». Как-то и самим нам стало не по себе, и захотелось сделать приятное. Сделали приятное одному ребёнку, второму, третьему. Так само по себе всё у нас закружилось, и вот уже детский дом семейного типа.

«Посмотрели в глаза этому ребёнку, говорит: «Ищу папу и маму». Нам стало не по себе. И вот уже детский дом семейного типа»

В тот момент Наталья поняла, что хочет сменить профессию бухгалтера на призвание воспитателя. Посовещавшись с супругом, решили взять малышей до трёх лет – самую, пожалуй, непростую категорию детей.

Наталья Подоляк:
Дети, вообще, быстро привыкают к нам. И с первого дня и «мама», и «папа». Как-то вот доверяют нам. Ярослав пришел в декабре прошлого года – так он в первый же вечер видит, что «мама» и «папа» все зовут, и он уже «мама, папа».

Семейный дом, кстати, получили по распоряжению нового мэра. В двухэтажном коттедже места хватает каждому, причём не только чтобы отдохнуть и сделать уроки, но и поиграть с другими ребятами. Первым делом задумались об условиях для младенцев. В специально созданной комнате подросли и окрепли 6 карапузов. 

«Посмотрели в глаза этому ребёнку, говорит: «Ищу папу и маму». Нам стало не по себе. И вот уже детский дом семейного типа»

Наталья Подоляк:
Это место специально подготовлено для малышей от 0 до 3 лет. Здесь стоит кроватка, комод. И когда попадает к нам ребёнок от 0 до 3 лет, вещи складываем в комод, наверх ставим пеленальный столик. Уже в тот момент, когда мы открывали дом семейного типа, у нас были дети до трёх лет, и она была оборудована уже именно под этих детей. У нас на тот момент было двое детей – Матвей и Машенька. Им было около года.

Одной из первых под крыло взяли Вику. Тогда ей не было и двух лет. Девочке Сергей и Наталья отдали всё свободное время, ласку и заботу. Бумеранг добра вернулся к семейной паре отличной успеваемостью в школе и любовью Виктории к своим братьям и сестрам.

«Посмотрели в глаза этому ребёнку, говорит: «Ищу папу и маму». Нам стало не по себе. И вот уже детский дом семейного типа»

Виктория Подоляк:
Очень весело здесь, нескучно. Хотела бы, чтобы было больше детей. Все радовались. Мы устраиваем всякие игры, соревнования, рисовали.

«Посмотрели в глаза этому ребёнку, говорит: «Ищу папу и маму». Нам стало не по себе. И вот уже детский дом семейного типа»

Сергей Подоляк:
Своей дочери 25 лет, маленькому – 4 годика. Так я люблю и больших, и маленьких. Не выберу, с какими лучше. И с теми, и с теми хорошо.

Люди в материале: Наталья Подоляк, Сергей Подоляк
 
Теги: Минск
 
 
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Важные слагаемые крепкой семьи – родители, дети и крыша над головой. Если хотя бы одного элемента не хватает, то и вся формула не работает. Как восполняют пробел...
 
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