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«Бегун», «Футболист», «Легкоатлет»: около стадиона «Динамо» появились световые инсталляции
Источник материала: СТВ
Фигуры спортсменов видны издалека: «Бегун», «Футболист», «Легкоатлет» – всего 42 новые композиции на улице Кирова – от Свердлова до Ленина, сообщили в программе «Минск и минчане».
Также на всех въездах в Минск можно видеть светящиеся объёмные шары с символикой II Европейских игр.
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Фигуры спортсменов видны издалека: «Бегун», «Футболист», «Легкоатлет» – всего 42 новые композиции на улице Кирова – от Свердлова до Ленина, сообщили в...
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