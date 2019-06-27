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«Бегун», «Футболист», «Легкоатлет»: около стадиона «Динамо» появились световые инсталляции

28.06.2019 13:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Фигуры спортсменов видны издалека: «Бегун», «Футболист», «Легкоатлет» – всего 42 новые композиции на улице Кирова – от Свердлова до Ленина, сообщили в программе «Минск и минчане».

А на Октябрьской завершили установку светового оборудования стартовой площадки велогонок.

Также на всех въездах в Минск можно видеть светящиеся объёмные шары с символикой II Европейских игр.

Так белорусская столица не преображалась ещё никогда!

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
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Фигуры спортсменов видны издалека: «Бегун», «Футболист», «Легкоатлет» – всего 42 новые композиции на улице Кирова – от Свердлова до Ленина, сообщили в...
 
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