«Бегун», «Футболист», «Легкоатлет»: около стадиона «Динамо» появились световые инсталляции

Источник материала: СТВ

Фигуры спортсменов видны издалека: «Бегун», «Футболист», «Легкоатлет» – всего 42 новые композиции на улице Кирова – от Свердлова до Ленина, сообщили в программе «Минск и минчане».

А на Октябрьской завершили установку светового оборудования стартовой площадки велогонок.

Также на всех въездах в Минск можно видеть светящиеся объёмные шары с символикой II Европейских игр.