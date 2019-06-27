|
Сеть 4G появилась на всех станциях и перегонах минского метро
Источник материала: СТВ
Сеть 4G появилась на всех станциях и перегонах минского метро. При определённых условиях в тоннеле скорость приёма-передачи доходит до 75 мегабит в секунду, сообщили в программе «Минск и минчане».
Проект развития 4G в минском метрополитене стал одним из ключевых в подготовке отечественных телеком-операторов к масштабному мультифоруму.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сеть 4G появилась на всех станциях и перегонах минского метро. При определённых условиях в тоннеле скорость приёма-передачи доходит до 75 мегабит в секунду, сообщили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)