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В Бресте Suzuki наехал на женщину с 3-летним внуком
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 27 июня в Бресте произошёл наезд на пожилую женщину с маленьким внуком.
Как
Произошёл наезд. Женщина травм не получила, а мальчик был доставлен в больницу на обследование.
Проводится проверка.
На неделе под Минском нетрезвый бесправник сбил женщину с двухлетней дочкой.
После ДТП водитель скрылся –
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Новости Беларуси. Днём 27 июня в Бресте произошёл наезд на пожилую женщину с маленьким внуком. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 60-летний местный...
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