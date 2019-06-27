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В Бресте Suzuki наехал на женщину с 3-летним внуком

28.06.2019 13:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 27 июня в Бресте произошёл наезд на пожилую женщину с маленьким внуком.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 60-летний местный житель за рулём Suzuki двигался по улице Янки Купалы. В определённый момент на нерегулируемый пешеходный переход вышли 61-летняя брестчанка и её 3-летний внук.  

Произошёл наезд. Женщина травм не получила, а мальчик был доставлен в больницу на обследование.  

В Бресте Suzuki наехал на женщину с 3-летним внуком
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Проводится проверка.  

На неделе под Минском нетрезвый бесправник сбил женщину с двухлетней дочкой. 

После ДТП водитель скрылся – подробности здесь.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Днём 27 июня в Бресте произошёл наезд на пожилую женщину с маленьким внуком.   Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 60-летний местный...
 
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