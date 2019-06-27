В Бресте Suzuki наехал на женщину с 3-летним внуком

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 27 июня в Бресте произошёл наезд на пожилую женщину с маленьким внуком.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 60-летний местный житель за рулём Suzuki двигался по улице Янки Купалы. В определённый момент на нерегулируемый пешеходный переход вышли 61-летняя брестчанка и её 3-летний внук.

Произошёл наезд. Женщина травм не получила, а мальчик был доставлен в больницу на обследование.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Проводится проверка.

На неделе под Минском нетрезвый бесправник сбил женщину с двухлетней дочкой.