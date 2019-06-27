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Эмомали Рахмон посетит закрытие Европейских игр

28.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь настроена на системную и долговременную работу с Таджикистаном. Об этом заявил Александр Лукашенко, приветствуя Эмомали Рахмона в Минске, передает телеканал «МИР 24».

«Я очень рад, что Вы, приехав к нам, побудете на закрытии Игр послезавтра. Но главное – это наши с Вами переговоры, где мы подкорректируем нашу дорожную карту отношений в плане интенсификации, поговорим о более тесном сотрудничестве между Таджикистаном, Беларусью и третьими странами, особенно с Афганистаном», – заявил Лукашенко.

«После Вашего официального визита в Душанбе основное – выполняется. Но сегодня надо дать поручения, потому что не все механизмы и возможности задействованы. Это касается не только аграрной сферы», – отметил Рахмон. 

В Минске таджикистанский лидер находится с официальным визитом. Эмомали Рахмон планирует присутствовать на церемонии закрытия Вторых Европейских игр. 



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Теги: Минск
 
 
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Беларусь настроена на системную и долговременную работу с Таджикистаном. Об этом заявил Александр Лукашенко, приветствуя Эмомали Рахмона в Минске.
 
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