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На частном предприятии в Барановичах произошел пожар

28.06.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ЧП произошло днем 28 июня недалеко от автодрома.

На частном предприятии в Барановичах произошел пожар

Фото: instagram.com/chp_baranovichi

 
 
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  ЧП произошло днем 28 июня недалеко от автодрома. Фото: instagram.com/chp_baranovichi Для ликвидации огня на место приехали сотрудники МЧС. Причина пожара устанавливается,...
 
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