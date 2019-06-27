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На частном предприятии в Барановичах произошел пожар
28.06.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ЧП произошло днем 28 июня недалеко от автодрома.
Фото: instagram.com/chp_baranovichi
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ЧП произошло днем 28 июня недалеко от автодрома. Фото: instagram.com/chp_baranovichi Для ликвидации огня на место приехали сотрудники МЧС. Причина пожара устанавливается,...
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