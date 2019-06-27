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Все в лес! Минлесхоз разрешил ягодные "комбайны" и сбор разных лисичек

28.06.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство лесного хозяйство сняло почти все запреты на сбор грибов и ягод в лесу для населения.

Все в лес! Минлесхоз разрешил ягодные "комбайны" и сбор разных лисичек

Население может бесплатно заготавливать, собирать и использовать продукцию лесов. Плата за заготовку и побочное лесопользование предусмотрена только для юридических лиц и предпринимателей, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РБ Валентин Шатравко.

Он отметил, что согласно ст. 85 Лесного кодекса РБ, при сборе грибов запрещается только разгребание лесной подстилки. Все остальные запреты, по словам специалиста, сняты. В том числе отменен запрет на сбор мелких лисичек.

"Да, раньше были законодательно закреплены ограничения по размерам, но контролировать этот вопрос не удалось. Было принято решение, что нужно отменить такие нормы, которые не выполняются", – сказал Валентин Шатравко.

Он также сообщил, что согласно вступившему в силу 29 марта 2019 года постановлению Минлесхоза РБ "О сборе дикорастущих ягод", разрешается собирать лесные ягоды как вручную, так и с помощью ручных приспособлений (так называемых комбайнов, гребенок и прочего).

"При этом люди должны соблюдать ряд требований, основное из которых: расстояние между зубьями этих комбайнов должно быть не менее 0,5 см. Также кромки приспособлений не должны иметь острые края для того, чтобы не повреждать кустарники", – уточнил специалист.

Тем временем начало сроков заготовки брусники и клюквы устанавливается местными властями, сказал замминистра.

Он предупредил, что за нарушения установленных сроков и применение запрещенных средств и методов сбора ягод и грибов предусмотрен штраф в размере до 20 базовых величин (510 рублей).

 
 
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  Министерство лесного хозяйство сняло почти все запреты на сбор грибов и ягод в лесу для населения. Население может бесплатно заготавливать, собирать и...
 
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