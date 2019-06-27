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Благоустройство набережной вдоль реки Мухавец в Бресте завершат к сентябрю

28.06.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте к сентябрю планируют завершить благоустройство набережной вдоль реки Мухавец, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Николай Якубовский.

Благоустройство набережной вдоль реки Мухавец в Бресте завершат к сентябрю

Работы на объекте включены в план мероприятий по подготовке к празднованию тысячелетия города. В 2017-2019 годах на благоустройство участка набережной от бульвара Шевченко до улицы Ленина направлено Br6 млн. За это время рекреационная зона значительно преобразилась. Уюта ей придали оригинальные лавочки, беседки, новые пешеходные и велосипедные дорожки. Здесь установили детскую игровую площадку, уличные тренажеры, появились спуски к воде и причалы для маломерных судов.

Благоустройство набережной вдоль реки Мухавец в Бресте завершат к сентябрю

Благодаря тому, что речной порт практически полностью вынесен за пределы города (остались только административное здание и мастерские), протяженность набережной увеличилась почти до 2 км. До нынешнего сентября планируется привести в порядок участок от улицы 17-го сентября до улицы Ленина. Необходимо завершить прокладку пешеходных и велодорожек, установить светильники и малые архитектурные формы, обустроить еще один причал и парковку. В этом районе вскоре будет построено новое кафе.

Благоустройство набережной вдоль реки Мухавец в Бресте завершат к сентябрю

"Главная цель - перераспределить потоки отдыхающих с улицы Советской, сделать набережную круглогодичной зоной отдыха для горожан. В перспективе хотим продлить ее до Брестской крепости, когда речной порт окончательно будет вынесен за город", - сказал Николай Якубовский. Рассматривается возможность продления набережной в противоположном направлении.

Зампредседателя горисполкома отметил, что возводимые к тысячелетию города объекты находятся на финальной стадии готовности. 3 июля состоится открытие Кобринского путепровода. В этом же месяце планируют ввести в эксплуатацию новое пожарное депо, завершить реконструкцию бульвара Космонавтов и Партизанского проспекта. На август намечено окончание работ на Западном обходе.

К началу нового учебного года распахнут двери два новых учреждения образования - средняя школа с блоком начальных классов и школа-сад. Ожидается, что в это время откроется и здание Брестского театра кукол. Завершится реализация первого этапа строительства парка Тысячелетия.

 
Теги: Брест
 
 
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