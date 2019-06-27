Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Источник материала: Виртуальный Брест

Уже 12 лет подряд в последние выходные июня проводится Международный внедорожный фестиваль «БрестДжипФест».





Праздник начался сегодня возле Брестской крепости, откуда колонна машин поехала по центральным улицам города.





Фестиваль проходит в агрогородке Мухавец. Основные состязания внедорожников пройдут уже в эти выходные. Кроме впечатляющей экстремальной езды и соревнований, для посетителей будут предложены выставки, многочисленные конкурсы и концертная программа. Так сегодня вечером на сцене выступит кубинский дуэт "Барбара и Эдуардо".





Фоторепортаж Валерии ИОВИК.



























































































































