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Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города
28.06.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уже 12 лет подряд в последние выходные июня проводится Международный внедорожный фестиваль «БрестДжипФест».
Праздник начался сегодня возле Брестской крепости, откуда колонна машин поехала по центральным улицам города.
Фестиваль проходит в агрогородке Мухавец. Основные состязания внедорожников пройдут уже в эти выходные. Кроме впечатляющей экстремальной езды и соревнований, для посетителей будут предложены выставки, многочисленные конкурсы и концертная программа. Так сегодня вечером на сцене выступит кубинский дуэт "Барбара и Эдуардо".
Фоторепортаж Валерии ИОВИК.
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Уже 12 лет подряд в последние выходные июня проводится Международный внедорожный фестиваль «БрестДжипФест». Праздник начался сегодня возле Брестской...
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