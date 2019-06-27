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Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

28.06.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уже 12 лет подряд в последние выходные июня проводится Международный внедорожный фестиваль «БрестДжипФест».

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Праздник начался сегодня возле Брестской крепости, откуда колонна машин поехала по центральным улицам города.

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Фестиваль проходит в агрогородке Мухавец. Основные состязания внедорожников пройдут уже в эти выходные. Кроме впечатляющей экстремальной езды и соревнований, для посетителей будут предложены выставки, многочисленные конкурсы и концертная программа. Так сегодня вечером на сцене выступит кубинский дуэт "Барбара и Эдуардо".

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Фоторепортаж Валерии ИОВИК.

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

Участники «БрестДжипФест» проехали парадом по центру города

 
 
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  Уже 12 лет подряд в последние выходные июня проводится Международный внедорожный фестиваль «БрестДжипФест». Праздник начался сегодня возле Брестской...
 
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