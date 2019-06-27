Источник материала: Виртуальный Брест

Указывать на чужие ошибки - дело неблагодарное, так как у самого может быть "рыльце в пуку". Но если общество требует - выносим на его суд вопрос с ошибками на информационных указателях, которые установили у Кобринского моста и недалеко от нового автовокзала. Не взыщите, если что, не славы ради, а лишь чтобы не смеялись над нашим городом туристы.





Добрый день! Знакомый мне прислал фото вот этого указателя у Кобринского путепровода, и это просто верх невежества и неуважения к нашему языку. Неужели нельзя было свериться с официальными реестрами назвнаний улиц и написать правильно? Почему "Нафтавая" (Нефтяная) превратилась в "Нафтанавую"? Она ведь не в честь новополоцкого завода названа... С "ЧырвОнасцяжнай" косяк не такой заметный, но там тоже есть ошибка - вместо О должна быть А...





То же самое касается и указателей у нового автовокзала на "вул. АрджанікідзЕ", хотя должно быть "дзэ". Хотелось бы поднять тему этого невежества. Трэба шанаваць родную мову.





Уточнение: про "Чырвонасцяжную" сверился с реестром национального кадастрового агентства - там всё же совпадает, прощаем. А вот Нефтяная должна быть не "Нафтанавай", а просто "Нафтавай". И с указателями на "вул. АрджанікідзЕ" тоже неправильно, должно быть "вул. арджанікідзЭ".





Прикрепляю скриншоты с официальными названиями на белорусском из реестра улиц национального кадастрового агентства.

С Краснознамённой тоже неоднозначно всё - в официальном реестре "ЧырвОнасцяжная", но Краснофлотская почему-то "ЧырвАнафлоцкая". Красногвардейская - "ЧырвОнагвардзейская". Кстати, на ул. Радужной (которая то ли безымянная, то ли Каменецкое шоссе), стоит интересный знак, указывающий по-белорусски на "Краснагвардзейскую" (ну это вообще фейспалм), и дальше через несколько десятков метров стоит нормальный знак, показывающий на "Чырвонагвардзейскую". Просто видно, что проблема системная, и грамотностью указателей нужно заняться наверху.