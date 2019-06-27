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В Минске Volkswagen Golf въехал в машину брестской милиции

28.06.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня ночью в Минске на пересечении улиц Маяковского и Солнечной произошло ДТП, участником которого стала милицейская Skoda Octavia. Как сообщили Onliner очевидцы, столкновение случилось примерно в 2:50. В машину сотрудников врезался универсал Volkswagen Golf. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

В Минске Volkswagen Golf въехал в машину брестской милиции

На место ДТП прибыло несколько постов ГАИ и даже пожарная машина.

На бортах поврежденной Skoda указано, что это автомобиль из Бреста.

У милицейской машины серьезно поврежден багажник. У Golf, соответственно, разбита передняя часть.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Сегодня ночью в Минске на пересечении улиц Маяковского и Солнечной произошло ДТП, участником которого стала милицейская Skoda Octavia. Как сообщили Onliner очевидцы,...
 
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