Внешний госдолг Беларуси снизился до 16,6 миллиардов долларов

Источник материала: Ежедневник





Внешний государственный долг Беларуси за май снизился на 100 млн долларов. Он составил 16,6 млрд долларов по состоянию на 1 июня.

Как передает Минфин, с начала года размер долга с учетом курсовых разниц сократился на 300 млн долларов.

В январе-мае 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму 326,7 млн долларов, из них в мае было привлечено всего 27,1 млн долларов (апреле – почти 112,4 млн долларов). Из них 269,5 млн долларов было привлечено по кредитным линиям правительства и банков РФ ( с начала года- 269,5 млн долларов), 36,4 млн долларов было привлечено по линии МБРР, еще 13,7 млн долларов – по линии ЕБРР и Северный инвестиционный банк, 7,1 млн– Экспортно-импортный банк Китая.

Всего за пять месяцев внешним кредиторам в виде погашения перечислено 660,5 млн долларов, что вдвое больше объема привлечения. Самая большая сумма –286,9 долларов перечислена в пользу РФ. Еще 88,3 млн составило погашение по кредиту ЕФСР. Вторым по объему погашения идет Китай – Беларусь за пять месяцев перечислила уже 247,2 млн долларов. В пользу МБРР перечислено 36,6 млн долларов. В мае объем погашения в пользу внешних кредиторов составил 72,5 млн доларов. Основные выплаты также пришлись на Россию (37,5 млн долларов) и Китай (34,4 млн долларов).

Пока Беларуси удается погашать внешнюю задолженность, привлекая валюту на внутреннем рынке. Напомним также, что Беларусь запросила у РФ кредит на рефинансирование долга в 2019 году на сумму 630 млн долларов, однако пока его не получила. Кроме того, Беларусь ожидает поступление последнего, 7-го транша кредита ЕФСР.