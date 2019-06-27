75 год з дня вызвалення раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

Источник материала: Кировец

Дорогие ветераны войны и труда, жители района!

28 июня — знаменательный день для кировчан. Ровно 75 лет назад территория района была полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

Долгим и трудным был путь к освобождению. Район почти три года находился в оккупации, но ни страдания и смерть, ни террор не сломили дух советских людей.

За проявленные мужество, отвагу и героизм в годы войны 6 уроженцев района были удостоены звания Героя Советского Союза, 8 — ордена Ленина, 31 — ордена Красного Знамени, 212 — Красной Звезды, 97 — ордена Славы, 687 человек награждены боевыми медалями.

Навеки в памяти останется великий подвиг нашего народа, отстоявшего в битве с гитлеровскими оккупантами свою свободу, возродившего страну, ее разрушенные города и села. Нам святы и дороги имена наших земляков, павших смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны, и солдат, сложивших свои головы за освобождение нашего района.

С особыми уважением и любовью мы поздравляем со знаменательной датой ветеранов войны и труда, — тех, кто выстоял и победил в тяжелейшей войне, тех, кто восстановил из руин нашу Родину.

С праздником, уважаемые кировчане, с 75-летием освобождения района от немецко-фашистских захватчиков!

Крепкого здоровья, оптимизма, новых успехов в труде на благо нашей любимой Кировщины!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.