ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

75 год з дня вызвалення раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

28.06.2019 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Дорогие ветераны войны и труда, жители района!

28 июня — знаменательный день для кировчан. Ровно 75 лет назад территория района была полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков.
Долгим и трудным был путь к освобождению. Район почти три года находился в оккупации, но ни страдания и смерть, ни террор не сломили дух советских людей.
За проявленные мужество, отвагу и героизм в годы войны 6 уроженцев района были удостоены звания Героя Советского Союза, 8 — ордена Ленина, 31 — ордена Красного Знамени, 212 — Красной Звезды, 97 — ордена Славы, 687 человек награждены боевыми медалями.
Навеки в памяти останется великий подвиг нашего народа, отстоявшего в битве с гитлеровскими оккупантами свою свободу, возродившего страну, ее разрушенные города и села. Нам святы и дороги имена наших земляков, павших смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны, и солдат, сложивших свои головы за освобождение нашего района.
С особыми уважением и любовью мы поздравляем со знаменательной датой ветеранов войны и труда, — тех, кто выстоял и победил в тяжелейшей войне, тех, кто восстановил из руин нашу Родину.
С праздником, уважаемые кировчане, с 75-летием освобождения района от немецко-фашистских захватчиков!
Крепкого здоровья, оптимизма, новых успехов в труде на благо нашей любимой Кировщины!
Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорогие ветераны войны и труда, жители района! 28 июня — знаменательный день для кировчан. Ровно 75 лет назад территория района была полностью освобождена от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глеб считает вратаря БАТЭ Щербицкого самым талантливым и советует ему уезжать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика