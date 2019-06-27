Рэпер Тимати выступит завтра в Минске совершенно бесплатно

Источник материала: Tut.by

29 июня в рамках международной культурной программы II Европейских игр пройдет «День России». В фан-зоне у Дворца спорта в трех больших шатрах и на прилегающей территории пройдут масштабные празднования, хэдлайнером которых станет известный российский исполнитель — Тимати .



Фото: vk.com/blackstarburger

Стартует программа с 10 утра. Для болельщиков и любителей спорта откроются выставки народных промыслов «Гжель», «Павлопосадские платки» и «Матрешки». На больших экранах в шатрах будут показаны видеоролики выступлений российских спортсменов на II Европейских играх. Аниматоры в русских народных костюмах будут угощать гостей сушками и пряниками на площадке перед шатрами.

В 11.00 состоится мастер-класс по росписи футболок, затем гостей ждёт выступление трио Народного хора русской песни им. А. Никитиной, на 13.15 запланирован мастер-класс по изготовлению кукол из соломы и лыка, а на 14.00 — по приготовлению десерта из ягод «Анна Павлова».

В 15.00 всех желающих на площадке перед шатрами будут обучать игре в русские шахматы-таврели, после чего состоится мини-турнир. Завершат программу ещё три мастер-класса, в том числе по сборке и растапливанию самовара. Для самых маленьких все это время на детской площадке будут проходить интерактивные программы «Раскрась талисман Олимпийской команды России» с ростовыми куклами — героями мультсериала «Маша и Медведь», игры на основе русских сказок, шоу мыльных пузырей и хороводы.

Вечером, в 19.00, в «День России» у Дома спорта начнется зрелищная концертная программа. Откроют ее выступления оригинального поп-фолк проекта «Баян Микс» и мультиформатного музыкального коллектива Балалайка JAM, следом за которыми выступит молодежный оркестр STREET BAND и юная артистка, участница ТВ-шоу «Голос. Дети», лауреат международной премии исполнительского искусства Art Open World — Ева Хармич.

В 20.00 начнется торжественная часть, в которой примут участие Станислав Алексеевич Поздняков, Президент Олимпийского комитета России, 4-кратный олимпийский чемпион по фехтованию, Дмитрий Федорович Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в республике Беларусь и известный российский исполнитель, хэдлайнер мероприятия — Тимати. Он исполнит свои главные хиты, после чего ведущий пригласит зрителей и гостей праздника пройти в Дом болельщиков команды России на чествование спортсменов нашей команды. Завершит концертную часть праздника выступление электро-фолк группы EtnoZapil — финалистов «Новой волны» и дискотека для всех любителей спорта.

Когда: с 10.00, концерт Тимати в 20.00. Где: площадка у Дворца спорта. Сколько: бесплатно.