В Лиде мужчина заливал топливо мимо бака

Источник материала: Полымя





Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Как выявили оперативники, мужчина 1974 года рождения работал сразу в двух организациях и обманывал своих работодателей.

— Гражданин трудился водителем – и с декабря 2018-го по февраль 2019 года у одной фирмы он присвоил 660 литров топлива. В это же время мужчина подрабатывал на аналогичной должности в еще одной организации. Менее чем за два месяца он «залил» мимо бака служебного автомобиля 1875 литров. Во всех случаях лидчанин действовал по одинаковой схеме: использовал служебные магнитные карты и вносил в путевые листы искаженные показания, — рассказали в ведомстве.

Общий ущерб от деятельности недобросовестного водителя составил почти 2900 рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение либо растрата», схема хищения топлива вскрыта сотрудниками ОБЭП местного отдела милиции.

Источник: grodnonews.by