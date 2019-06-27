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В Лиде мужчина заливал топливо мимо бака

28.06.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Лиде мужчина заливал топливо мимо бака

Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Как выявили оперативники, мужчина 1974 года рождения работал сразу в двух организациях и обманывал своих работодателей.

— Гражданин трудился водителем – и с декабря 2018-го по февраль 2019 года у одной фирмы он присвоил 660 литров топлива. В это же время мужчина подрабатывал на аналогичной должности в еще одной организации. Менее чем за два месяца он «залил» мимо бака служебного автомобиля 1875 литров. Во всех случаях лидчанин действовал по одинаковой схеме: использовал служебные магнитные карты и вносил в путевые листы искаженные показания, — рассказали в ведомстве.

Общий ущерб от деятельности недобросовестного водителя составил почти 2900 рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение либо растрата», схема хищения топлива вскрыта сотрудниками ОБЭП местного отдела милиции.

Источник: grodnonews.by

 
 
Ссылка на источник 24
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Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома. Как выявили оперативники, мужчина 1974 года рождения работал сразу в двух организациях и
 
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