Беларусь настроена на системную и долговременную работу с Таджикистаном — Александр Лукашенко

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✅ Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Таджикистана Эмомали Рахмона проходит во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко приветствовал таджикского коллегу во внутреннем дворе Дворца Независимости, после исполнения государственных гимнов и фотографирования президенты направились на переговоры в узком формате. Затем главы государств проведут встречу в расширенном формате с участием членов делегаций, также предусмотрено подписание двусторонних соглашений.

В начале июня на встрече с послом Таджикистана Александр Лукашенко отметил, что хочет обсудить с Эмомали Рахмоном ход выполнения последних договоренностей. «У нас есть дорожная карта, ее надо строго реализовывать — это выгодно и нам, и вам», — подчеркнул тогда глава государства. Президент Беларуси обратил внимание на развитие промышленной кооперации, коснувшись и перспектив выхода на рынки третьих стран с совместной продукцией.

Наряду с позитивными примерами в двусторонних отношениях глава государства высказал настороженность падением товарооборота с Таджикистаном. «Над этим надо МИД и правительствам поработать, чтобы выровнять товарооборот между двумя странами», — резюмировал Президент.

Товарооборот Беларуси и Таджикистана в 2018 году составил $37,4 млн, сократившись почти на 13%. При этом белорусский экспорт достиг $33,4 млн, импорт — $4 млн. С начала этого года взаимная торговля между странами также демонстрирует не лучшие показатели. В январе-апреле товарооборот снизился до $12,1 млн, составив 83,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Основу белорусского экспорта сформировали поставки тракторов, автомобилей, сахара, древесно-стружечных плит, ковров и напольных покрытий, холодильников, шин. Из Таджикистана импортировались фрукты, орехи, сушеные плоды, хлопковое волокно, хлопчатобумажная пряжа, текстильная одежда.

В Таджикистане действуют представительства более полутора десятков белорусских предприятий, в том числе БелАЗа, МАЗа, МТЗ, «Амкодора», «Гомсельмаша», «Бобруйскагромаша». В Гиссаре работает сборочное производство тракторов «Беларус», в Душанбе создается совместное предприятие по выпуску молочной продукции.





✅ Беларусь настроена на системную и долговременную работу с Таджикистаном в экономической сфере. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня на переговорах с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

«В нашем партнерстве уже есть магистральные направления, которые определяют характер и придают им прочность. Беларусь настроена на системную и долговременную работу в экономической сфере. Товарооборот под $40 млн, который достигнут по итогам 2018 года, абсолютно не соответствует нашему взаимному потенциалу. Об этом мы только что говорили. Надеемся, что тенденция падения объемов торговли носит временный характер. Присутствующие здесь члены делегации обязаны ее исправить», — сказал Александр Лукашенко.

Президент привел несколько направлений, где, как он считает, Беларусь и Таджикистан должны углубить сотрудничество.

✅ Развитие промышленной кооперации

По его словам, схожесть взглядов на развитие реального сектора заложила основу для сотрудничества в области промышленной кооперации. Уже второй год в Гиссаре работает совместное сборочное производство тракторов МТЗ, при этом белорусская сторона готова к еще более активному партнерству, например, расширению номенклатуры выпускаемой техники, адаптированной под нужды аграрной отрасли Таджикистана. «Этому будет способствовать принятие решения об освобождении совместно выпускаемой продукции от уплаты налога на добавленную стоимость», — заметил Президент.

Дальнейшие перспективы он также видит в поставках белорусских грузовых автомобилей, дорожно-строительной и пассажирской техники, обновлении парка железнодорожных вагонов, соответствующих таджикским климатическим и эксплуатационным условиям.

«В настоящее время кризисные явления в мире вносят коррективы в развитие экономических отношений. Поэтому важно икать новые формы и методы работы, в том числе с учетом имеющихся в Беларуси инструментов поддержки экспорта», — подчеркнул Александр Лукашенко.

✅ Сотрудничество в сельском хозяйстве

Параллельно с проектами в машиностроении необходимо расширять диалог в сельском хозяйстве, включая аграрное образование, считает глава государства. По его мнению, Беларуси и Таджикистану надо работать над увеличением взаимных закупок продовольствия и продукции легкой промышленности, развивать сотрудничество в области племенного животноводства.

«Приветствуем начало работы в Душанбе совместной компании по производству молочных продуктов. Белорусский опыт в этой отрасли, а также технологии и сырье позволяют создать уникальные для Таджикистана предприятия. Они будут выпускать экологичную качественную продукцию, откроют возможности для наращивания экспорта в Китай, Афганистан, иные страны», — сказал Александр Лукашенко.

✅ «Белкоммунмаш» прорабатывает контракт на поставку техники в Таджикистан на $30 млн. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» Владимир Король, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы уже на протяжении года работаем с Таджикистаном. Надо отметить, что год плодотворный. Сейчас предстоит серьезный разговор. Мы договариваемся на очень большую партию техники. Это больше $30 млн, — заявил гендиректор. — Мы сегодня поставляем новые решения — троллейбусы на автономном ходу. Для них это очень интересная тема, потому что она снимает много проблемных вопросов, подключаются пригороды. Эксплуатация (подобной техники. — Прим. БЕЛТА) за этот год показала хорошие результаты. Они очень довольны».

По словам Владимира Короля, и на «Белкоммунмаше» довольны сотрудничеством с таджикской стороной, ответственным отношением партнеров. В настоящее время ведутся коммерческие переговоры, оговариваются условия, на которых будет поставляться техника. «Мы должны найти золотую середину», — сказал руководитель предприятия.

Он также отметил, что сотрудничество с Таджикистаном по поставкам техники интересно еще и в качестве перспективы использования этой страны как площадки для последующего продвижения продукции на рынки других государств региона. «Наш проект комплексный и поэтапный. Мы предусматриваем в ближайшее время создание сервисного центра, будем готовить их людей. Далее рассматриваем этот центр как базу для сборочного производства. Да, мы видим перспективу продвижения (на рынки других стран. — Прим. БЕЛТА). Безусловно, это для нас хорошая точка для продолжения работы на третьи страны», — подчеркнул Владимир Король.

В последние несколько лет в столице Таджикистана — городе Душанбе активизировалась работа по модернизации и обновлению пассажирского и коммунального транспорта. Бюджетом города на 2019 год предусмотрено приобретение более 300 единиц техники. В мае 2019 года по проекту «Устойчивое развитие общественного транспорта Душанбе» за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития были поставлены 4 троллейбуса с автономным ходом «Белкоммунмаш». Сумма контракта составила $1 млн. В мае этого года «Белкоммунмаш» и мэрия Душанбе заключили соглашение о намерениях по поставке 100 троллейбусов с автономным ходом. Однако в настоящее время обсуждается возможность поставки уже 150 единиц техники. Ожидается, что поставки техники будут идти с применением схем финансирования ОАО «Промагролизинг».

✅ Беларусь и Таджикистан примут меры для более эффективной реализации дорожной карты сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в узком формате, передает корреспондент БЕЛТА.

«Очень рад, что вы приехали. Вы истинный не только мой друг, но и друг белорусского народа», — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что визит Президента Таджикистана в Беларусь совпал с проведением в Минске II Европейских игр. В столицу приехали тысячи иностранных туристов, многие из которых впервые открывают для себя Беларусь. «У вас представление о Беларуси правильное, и очень рад, что вы, приехав к нам, побудете на закрытии этих игр послезавтра. Но главное — это наши с вами переговоры, где мы подкорректируем нашу дорожную карту отношений в плане интенсификации, поговорим о более тесном сотрудничестве между Таджикистаном, Беларусью и третьими странами, особенно с Афганистаном. Вы предлагали, что надо подтягивать к этому сотрудничеству Афганистан», — сказал белорусский лидер.

✅ Беларусь, Таджикистан и Афганистан должны развивать формат трехстороннего сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко выразил признательность таджикской стороне за помощь в организации второго бизнес форума «Беларусь — Таджикистан — Афганистан». Глава государства рассчитывает, что практика проведения таких мероприятий продолжится и появятся новые интересные предложения по взаимодействию в трехстороннем формате.

«Этот формат ни в коем случае нельзя исключать, его надо расширять, как бы ни было сложно, — сказал Президент, обращаясь к министру иностранных дел Владимиру Макею. — Афганистан — огромная страна, и Эмомали Шарипович говорит о том, что Афганистан нуждается в тех товарах, которые мы можем произвести в Душанбе и других городах Таджикистана, а может быть, потом и в Афганистане. Поэтому это направление надо развивать».





✅ Отношения Беларуси и Таджикистана носят дружественный характер и имеют тенденцию к поступательному развитию, заявил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

«Таджикско-белорусские отношения и сотрудничество являются дружественными и имеют тенденцию к поступательному развитию», — подчеркнул глава государства. Он отметил, что сегодня стороны намерены подписать договор о стратегическом партнерстве, благодаря чему взаимодействие двух стран будет развиваться в новом формате.

«Что касается выполнения наших договоренностей после вашего официального визита в Душанбе (Президент Беларуси посещал Таджикистан с официальным визитом в мае 2018 года. — Прим. БЕЛТА), основное выполняется. Мы очень удовлетворены, но есть незадействованные механизмы и возможности как в аграрном секторе, особенно в растениеводстве, животноводстве, так и в области машиностроения. То, что мы с вами запустили (совместные предприятия и сборочные производства в Таджикистане. — Прим. БЕЛТА), успешно работает. Имеется очень хорошая база взаимодействия и перспективы сотрудничества не только двустороннего характера, но и с близлежащими странами региона, такими как Афганистан», — сказал Эмомали Рахмон.

Президент Таджикистана поблагодарил главу белорусского государства за приглашение, радушный прием и гостеприимство, а также поздравил с успешной организацией и проведением II Европейских игр — «колоссального мероприятия мирового масштаба».

«Я прилетел к своему брату. Наши народы исторически очень хорошо отзываются друг о друге, уважают, любят. Мы стали за эти годы не только друзьями, но как родные братья. Пока будем жить, будем работать ради процветания своих государств, улучшения жизни своих народов», — резюмировал Эмомали Рахмон.

Источник: БелТА