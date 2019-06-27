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ТОП-8 способов хорошо выглядеть в жару

28.06.2019 14:35 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Мелкие недостатки на коже: сухость, неровности, раздражения на коже способны надолго испортить настроение. Жара не всегда вместе с витамином Д приносит удовольствие и ровный загар. Есть тысячи способов смягчить и даже устранить ненужные эффекты. Причем – самостоятельно, без косметолога.

Предлагаем самые легкие и проверенные.

  1. Кубики из льда с алоэ и огурцом. Лед можно приготовить и с другими растениями. Это – у кого какая кожа. Но огурец и алоэ всегда освежают, увлажняют и успокаивают.
  2. Дезодорант против мозолей. Новые босоножки, независимо от бренда производителя, могут натереть кожу на ногах. Здесь не подходит поговорка «Красота требует жертв». Если обработать кожу на уязвимых местах дезодорантом, мозолей не будет.
  3. Обязательная очистка на ночь. Чтобы дать коже отдых от солнцезащитных средств, перед сном их обязательно нужно смыть с лица подходящим лосьоном (новый в жару лучше не применять).
  4. Кокос на кончиках волос. Чтобы волосы не высыхали и не секлись, смажьте их немного кокосовым маслом перед выходом на улицу. Только не переусердствуйте, иначе они будут смотреться жирными.
  5. Средство для покрасневшей кожи. Если вы долго загорали, и кожа покраснела, можно смазать ее целебной смесью: смешайте яблочный уксус с кокосовым маслом в пропорции 1:4. Должно пройти.
  6. Косметику – в холодильник. Крем, помада, лосьоны, туалетная вода – сохранят свои свойства, если будут стоять в холоде. Заведите для этих средств коробочку с герметичной крышкой и держите в отдельном отсеке холодильника.
  7. Лимоны против эпиляции. Косметологи говорят, что, если смазывать участки тела смесью из лимонов, воды и сахара, волосы будут расти медленней, и бритье понадобится реже. А можно и ванну для ног набросать косучки лимона.
  8. Использование качественных эпиляторов. Лучше купить хороший прибор известной фирмы, чем обычные станки, которые быстро выходят из строя. Выбрать можно  здесь: https://braun-shop.by/products/epiliatori.htm. Как известно, скупой платит дважды. 
 
 
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Мелкие недостатки на коже: сухость, неровности, раздражения на коже способны надолго испортить настроение. Жара не всегда вместе с витамином Д приносит...
 
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