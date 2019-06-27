|
ТОП-8 способов хорошо выглядеть в жару
Источник материала: БДГ
Мелкие недостатки на коже: сухость, неровности, раздражения на коже способны надолго испортить настроение. Жара не всегда вместе с витамином Д приносит удовольствие и ровный загар. Есть тысячи способов смягчить и даже устранить ненужные эффекты. Причем – самостоятельно, без косметолога.
Предлагаем самые легкие и проверенные.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мелкие недостатки на коже: сухость, неровности, раздражения на коже способны надолго испортить настроение. Жара не всегда вместе с витамином Д приносит...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)