Перевыполнили план: у сборной России 32 золота на Европейских играх

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Такого количества золотых медалей от сборной России на Европейских играх и не ждали. Уже 32 награды высшего достоинства, сообщает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Олимпийским комитетом России была поставлена задача привезти домой 30 золотых медалей. Этот план уже перевыполнен, а ведь впереди борьба еще почти за половину комплектов наград.



Европейский дебют велогонок на треке. В программе континентальных Игр эта дисциплина появилась впервые. И первое же золото – у сборной России. Дарья Шмелева и Анастасия Войнова выиграли командный спринт. Этот дуэт изначально считался фаворитом. Вместе девушки дважды побеждали на чемпионатах мира и взяли серебро на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Ждали золота и от российского борца Абдулрашида Садулаева. Олимпийский чемпион Рио ее добыл и, возможно, самым простым способом в своей карьере. Его соперник снялся с финального поединка из-за травмы. Отмечу и золото азербайджанского борца Хаджи Алиева в категории до 65 килограммов.

«Я был бронзовым призером Первых Европейских игр у себя дома в Баку. Сейчас в финале мой соперник был двукратным олимпийским чемпионом и трижды побеждал меня на разных соревнованиях. Это была очень принципиальная встреча. И я очень рад, что выиграл», – говорит Алиев.

Ну а хозяева Игр продолжили доминировать на гребном канале. В заключительный день в этом виде программы сборная Беларуси насобирала сразу восемь наград различного достоинства. Причем половина из них – золотые.

Благодаря такому рывку у белорусов в общем зачете уже 55 медалей. Правда, приблизиться к сборной России все равно не получилось, она уверенно лидирует. Благодаря борцам немного поднялся Азербайджан. Ну а у символической сборной СНГ и Грузии уже невероятные 173 медали, из которых 60 высшей пробы. Близко нет никого.

Итак, спортсмены стран Содружества чаще других поднимаются на пьедестал почета. Помимо медалей, в руках у них нарядные букеты. Делают их по специальному заказу в обычном цветочном салоне Минска.

Ежедневно пятеро флористов собирают 120 букетов, а на каждый уходит до десяти минут труда. Букет состоит из васильков, ирисов, хризантемы, колосьев пшеницы, рускусов и листьев аспидистры. Каждый цветок наполнен символизмом. К примеру, ирисы – это реки и озера Беларуси.

«Наш национальный колорит представлен колосьями и настоящими цветами василька. В букете много зелени. Это символика папараць-кветки, символ игр. Он здесь подчеркнут. Букет имеет форму факела. Он универсальный: подходит как мальчикам, так и девочкам», – сообщила флорист Анастасия Авдевич.

Обычные посетители могут полюбоваться подобным букетом, но купить его не получится. Так прописано в контракте. Впрочем, всегда есть выход. Флористы предлагают собрать для клиента нечто похожее.

Последний уникальный букет призерам Европейских игр вручат в воскресение, когда погаснет пламя форума. К этому моменту четыре тысячи спортсменов разыграют 200 комплектов наград.