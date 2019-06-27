Россия рассекретила документы об испытаниях автомата Калашникова

Источник материала: Tut.by

Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию, опубликованную на форуме «Армия-2019» Главным ракетно-артиллерийским управлением (ГРАУ).





Документы отражают результаты испытаний образцов стрелкового оружия в 1943—1945 годах, в том числе образцов конструкции старшего сержанта Калашникова. Как рассказал начальник ГРАУ МО РФ генерал-лейтенант Николай Паршин, часть документов — это переписка сотрудников Щуровского полигона по вопросам разработки и испытаний автоматов.

«Один из документов — это отчет Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм», — сообщил Паршин. Другой документ содержит отчет по результатам испытаний автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева. По мнению генерала, если бы не смерть Судаева в 36-летнем возрасте, «развитие автоматов и стрелкового оружия в целом наверняка пошло бы по иному пути».

Главное ракетно-артиллерийское управление проводит работу по рассекречиванию ранее неизвестных исторических фактов и документов, связанных с разработкой и испытаниями образцов стрелкового оружия. Работы ведутся в Центральном архиве Министерства обороны, Российском государственном военном архиве, архивах ГРАУ и 3-го ЦНИИ Минобороны России.