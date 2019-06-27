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Глеб считает вратаря БАТЭ Щербицкого самым талантливым и советует ему уезжать
Источник материала: Tut.by
Полузащитник Александр Глеб, который не так давно покинул БАТЭ и пока не определился со своим будущим, в
— Денис Щербицкий, я считаю, самый талантливый на данный момент, Влад Климович тоже хороший футболист, то есть хватает ребят.
Но, конечно, надо уехать, чтобы развиваться дальше. В наших условиях только до определенного возраста, а потом надо все-таки новые рубежи брать, — сказал Александр Глеб.
Отметим, что весной появились слухи о том, что Щербицким интересуется питерский «Зенит». При этом сам вратарь не раз говорил о том, что хочет попробовать свои силы в Бундеслиге.
В начале июня мы
Напомним, что Денис Щербицкий сейчас проходит лечение в немецкой клинике, залечивая старые травмы.
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Напомним, что Денис Щербицкий сейчас проходит лечение в немецкой клинике, залечивая старые травмы.
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