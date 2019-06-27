Глеб считает вратаря БАТЭ Щербицкого самым талантливым и советует ему уезжать

Источник материала: Tut.by

Полузащитник Александр Глеб, который не так давно покинул БАТЭ и пока не определился со своим будущим, в шоу на VOKA.TV «Скамейка основных» рассказал о перспективных белорусских футболистах. Отдельно выделив голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого.



Фото: Егор Шумский, TUT.BY

— Денис Щербицкий, я считаю, самый талантливый на данный момент, Влад Климович тоже хороший футболист, то есть хватает ребят.

Но, конечно, надо уехать, чтобы развиваться дальше. В наших условиях только до определенного возраста, а потом надо все-таки новые рубежи брать, — сказал Александр Глеб.

Отметим, что весной появились слухи о том, что Щербицким интересуется питерский «Зенит». При этом сам вратарь не раз говорил о том, что хочет попробовать свои силы в Бундеслиге.

В начале июня мы попросили немецких болельщиков оценить игру Дениса и спросили, нашел бы он себе клуб в Германии.

Напомним, что Денис Щербицкий сейчас проходит лечение в немецкой клинике, залечивая старые травмы.

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