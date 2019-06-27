О чем говорили Путин и Трамп 1,5 часа?

Источник материала: Ежедневник





В Осаке прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча между президентами длилась 1,5 часа.

Российский президент Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились в японской Осаке, где проходит саммит G20, сообщает РИА Новости .

Лидеры России и США провели полуторачасовые переговоры в первый день саммита "Большой двадцатки", сразу после рабочего заседания. Кроме того, Путин и Трамп успели побеседовать "на ногах" - еще до официальных переговоров во время фотографирования.

Путин перед началом встречи отметил, что им с Трампом есть о чем поговорить, а Трамп в свою очередь заявил, что в число тем для обсуждения войдут вопросы торговли и разоружения, и сразу объявил о том, что результаты встречи будут отличными.

Как заявили в Белом доме, лидеры обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине.

Не обошлось без странных шуток. Так, во время вступительного слова лидеров журналисты спрашивали, скажет ли Трамп Путину, чтобы Россия не вмешивалась в ход президентских выборов 2020 года. Глава Белого дома шутливо дважды повторил Путину : "Не вмешивайтесь в выборы!". Тот, засмеявшись, ответил: "Не буду", с сообщает 24tv.ua .

Отметим также , что в официальном аккаунте в Twitter американского правительства после встречи Путина с Трампом появилось сообщение о том, что оба президента пришли к консенсусу по поводу улучшения отношений между Россией и США.