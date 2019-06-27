Источники TUT.by: сооснователя аккумуляторного завода в Бресте ночью задержали силовики

Источник материала: KYKY

Вы, вероятно, помните тот самый аккумуляторный завод в Бресте, против строительства которого протестуют местные жители. По информации TUT.by, силовики взялись за его сооснователя Виктора Лемешевского: источники утверждают, что его задержали.

Лемешевский – непубличный человек, хотя его «Первая аккумуляторная компания» занимала значительную долю на беларуском рынке. «Слава» к бизнесмену пришла вместе с возведением завода в Бресте, которое сопровождалось акциями протеста по выходным. До тех пор, пока городские власти распоряжением не приостановили строительство: до устранения экологических нарушений.

Как передали журналистам TUT.by, Лемешевского задержали сегодня ночью, а вместе с ним – его подчиненных. По мобильному телефону дозвониться ему не выходит, а последний раз бизнесмен заходил в мессенджеры в 5:25 утра. Пресс-служба КГБ от комментариев отказывается.

Что не так с заводом в Бресте?

Возведение аккумуляторного завода по китайской технологии «АйПауэр» началось еще в прошлом году. Немногим позже возникло движение «Нет заводу АКБ в Бресте». Его активисты считают, что завод не соответствует положениям, например, Всемирной организации здравоохранения и в целом «принесет необратимый вред всему городу». Так, с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье участники движения в качестве протеста выходят на площадь Ленина в Бресте.

С заводом связано много историй, которые мы рассказывали. 29 апреля 2018 года в Бресте прошел согласованный митинг «Брестчанки против свинца». На него пришли около двух тысяч человек. Больше, правда, разрешений на такие мероприятия городские власти не давали. Однажды женщина слепила несколько снеговиков вблизи аккумуляторного завода и «получила» административный протокол. Беларусы даже выпустили ремейк песни «Плакала» украинской певицы Kazka – они привлекали внимание общественности к этой проблеме.

В начале июня местные власти пригласили активистов на разговор. С беларусами общался мэр Бреста Александр Рогачук и зампреда Брестского облисполкома Геннадий Борисюк. Кроме прочего, мэр высказался насчет копии резонансной записки, попавшей в интернет. В ней речь шла о том, что завод превысил нормативный объем вредных выбросов. Рогачук подтвердил: это официальный документ, который показывает «ущербность» проекта. В отношении АКБ начали административный процесс, поэтому оснований для запуска завода нет.

Напоследок Александр Рогачук отметил: если выявят нарушения, то аккумуляторный завод работать не будет. «Неужели вы думаете, что я хочу войти в историю не как мэр, который город подремонтировал к 1000-летию, а как строитель аккумуляторного завода?» – подытожил чиновник. Опасения подтвердились: две недели назад председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис приостановил возведение аккумуляторного завода из-за экологических нарушений.