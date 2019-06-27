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Источники TUT.by: сооснователя аккумуляторного завода в Бресте ночью задержали силовики
Источник материала: KYKY>
Вы, вероятно, помните тот самый аккумуляторный завод в Бресте, против строительства которого протестуют местные жители. По
Лемешевский – непубличный человек, хотя его «Первая аккумуляторная компания» занимала значительную долю на беларуском рынке. «Слава» к бизнесмену пришла вместе с возведением завода в Бресте, которое сопровождалось акциями протеста по выходным. До тех пор, пока городские власти распоряжением не
Как передали журналистам TUT.by, Лемешевского задержали сегодня ночью, а вместе с ним – его подчиненных. По мобильному телефону дозвониться ему не выходит, а последний раз бизнесмен заходил в мессенджеры в 5:25 утра. Пресс-служба КГБ от комментариев отказывается.
Что не так с заводом в Бресте?
Возведение аккумуляторного завода по китайской технологии «АйПауэр» началось еще в прошлом году. Немногим позже возникло движение «Нет заводу АКБ в Бресте». Его активисты считают, что завод не соответствует положениям, например, Всемирной организации здравоохранения и в целом «принесет необратимый вред всему городу». Так, с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье участники движения в качестве протеста выходят на площадь Ленина в Бресте.
С заводом связано много историй, которые мы рассказывали. 29 апреля 2018 года в Бресте прошел согласованный митинг «Брестчанки против свинца». На него пришли около двух тысяч человек. Больше, правда, разрешений на такие мероприятия городские власти не давали. Однажды женщина
В начале июня местные власти
Напоследок Александр Рогачук отметил: если выявят нарушения, то аккумуляторный завод работать не будет. «Неужели вы думаете, что я хочу войти в историю не как мэр, который город подремонтировал к 1000-летию, а как строитель аккумуляторного завода?» – подытожил чиновник. Опасения подтвердились: две недели назад председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис
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Вы, вероятно, помните тот самый аккумуляторный завод в Бресте, против строительства которого протестуют местные жители. По информации TUT.by, силовики взялись за его...
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