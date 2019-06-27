Мужчине запретили выезжать из Беларуси из-за входной двери в квартиру

Источник материала: KYKY

Лидчанину запрещают выезд из Беларуси из-за входной двери, пишет «Наша Нива». Нет, это не шутка: его дверь открывается наружу, а это не нравится соседке, и она подала в суд.

Что происходит?

Беларуса зовут Алексей Барматов, он купил квартиру три года назад – сразу с дверью, которая открывается наружу, что закреплено в техпаспорте. В прошлом году 83-летняя соседка подала в суд, потому как переживала за свое здоровье: процесс закончился не в пользу Алексея. Мужчина в недоумении: во всем подъезде дверь внутрь открывается только у нее.

Алексею присылают штрафы за невыполнение решения суда, но оплатил он лишь первый – десять рублей. На данный момент ему запретили покидать Беларусь и ездить за рулем автомобиля, но переустанавливать дверь мужчина не собирается.

Соседка Ирина Черных настаивает на том, что, когда дверь Алексея открыта, она не может ни выйти, ни зайти. Женщина боится, что ручка двери лидчанина однажды «переломает ей все ребра». «Я не знаю, сколько мне осталось жить, но я не буду до смерти терпеть выходки своего соседа. Существует решение суда. Я не понимаю, почему он на меня жалуется», – пояснила Ирина.