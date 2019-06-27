Автомобиль напрокат – роскошь или реалии времени?

Каждая компания старается завлечь клиентов специальными предложениями, бонусами и акциями. Поэтому аренда авто по низкой цене не всегда подразумевает плохое качество сервиса.

У прокатных контор существует негласное правило – посуточная стоимость тем меньше, чем на больший срок арендуется автомобиль.

Вполне понятно, что за аренду автомобилей VIP-класса придется заплатить больше, а вот экономичные малолитражки доступны более широкой аудитории.

Поэтому не стоит расстраиваться, если на некоторое время остались без машины? Сотрудники прокатной фирмы смогут доставить автомобиль выбранной вами марки в аэропорт, на вокзал или по необходимому адресу. В случае надобности арендовать авто можно вместе с водителем.

Если для аренды требуется автомобиль определенной марки, его стоит забронировать заранее, иначе в нужный момент просто не окажется в наличии.

Для оформления договора надо будет предъявить паспорт и водительские права, а также оплатить стоимость аренды. Далее клиента попросят оставить определенную сумму в качестве залога – это на случай непредвиденных ситуаций. Если их не возникнет, деньги вернутся в полном объеме.

Перед тем, как поставить подпись в документе, осмотрите внешний вид автомобиля и салона, чтобы там не было дефектов. Если что-то обнаружили, поставьте в известность сотрудника фирмы и отметьте нюансы в договоре. В противном случае, по окончании срока действия сделки вам придется заплатить убытки.

Не надо волноваться, если по пути произошло ДТП, в котором клиент не виновен, – выплаты возьмет на себя страховая компания. Только обязательно следует вызвать сотрудников ГАИ для фиксации случая и выдачи соответствующих документов.

Автомобиль арендатору выдается чистым и аккуратным, заправленным топливом. В таком же состоянии и надо его вернуть. Можно грязным и без топлива, но в этом случае с вас удержат некоторую сумму на мойку и заправку. Поверьте, курс «некоторой суммы» будет не совсем выгоден клиенту.

Невзирая на некоторые нюансы проката, арендный автомобиль – хороший и недорогой выход из сложившихся жизненных ситуаций. Если строго следовать всем пунктам договора, бережно относиться к имуществу и выполнять правила дорожного движения, аренда принесет удовольствие, поможет решить проблемы и, возможно, украсит праздник или семейное торжество.

*на правах рекламы.