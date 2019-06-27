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Интересный поворот: задержан совладелец аккумуляторного завода в Бресте
Источник материала: Партизан
Сообщается, что у правоохранительных органов появились вопросы к директору компании «ПАК-управление», члену Совета по развитию предпринимательства при президенте Виктору Лемешевскому. Именно он строил в Бресте завод «АйПауэр», против которого протестовали граждане.
О задержании бизнесмена
Лемешевский долгое время был непубличным бизнесменом. Хотя его «Первая аккумуляторная компания» (ПАК) занимала значительную долю на белорусском рынке, а группа компаний 1AK-GROUP строила заводы. Предприниматель обрел известность в связи со строительством завода «АйПауэр» в Бресте, которое сопровождалось еженедельными протестами активистов.
14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение главы облисполкома Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».
17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.
25 июня группа компаний 1AK-GROUP выступила с заявлением о важности завода для страны.
По неофициальной информации, сегодня ночью силовики задержали Лемешевского и некоторых его подчиненных. Что им инкриминируется, пока неизвестно.
Замдиректора 1AK-GROUP Александр Ворон сказал, что не располагает информацией о местонахождении Виктора Лемешевского.
По мобильному телефону Лемешевский недоступен. Последний раз он был в мессенджерах в 5.25 утра.
Пресс-служба КГБ была лаконична: «Без комментариев».
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Сообщается, что у правоохранительных органов появились вопросы к директору компании «ПАК-управление», члену Совета по развитию предпринимательства при...
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