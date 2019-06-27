Центр Европы. XXI век. Хойники и Грубокое остались без питьевой воды!





Наталья Назаренко, жилищное унитарное предприятие «Хойникский коммунальщик»: «Надо просто потерпеть немного. Осуществляются ремонтные работы, промывка идет. Ежедневно, это в обязательном порядке все делается нашей службой коммунальной». – «А это какие-то плановые работы?» – «Не могу ответить. Якобы был порыв».





Точных сроков, когда ситуация нормализуется, коммунальщики не называют.





Потерпеть советуют и жителям Глубокого на Витебщине. Вода там хотя и прозрачная на первый взгляд, однако непригодна для питья. С проблемой столкнулись жители микрорайона Северный в Глубоком. Когда водопроводная вода стекает, после нее остается черный осадок.





Фильтры в квартирах приходится менять еженедельно, признаются местные. И если для питания питьевую воду приобретают в магазинах, то на домашние дела ее не наберешься.





В «Докшицким водоканале», к которому относится Глубокое, проблему объясняют особенностями погоды. Во время засухи местные активно поливают огороды, и при таком расходе водоканал работает на пределе: насосам не хватает мощности на новые микрорайоны.









«При большом потоке воды происходит отторжение всех частиц. То есть и железа, и всего. Мы не можем повлиять», – объясняет Владимир Гойгель, главный инженер на «Докшицыводоканале».





Решать проблему планируют при помощи новой скважины. Проект уже согласовали, стройку же надо ждать. А пока местным советуют экономить на поливе и ждать, пока спадет жара.