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Центр Европы. XXI век. Хойники и Грубокое остались без питьевой воды!

28.06.2019 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ни вода, а вроде кофе! Видео, где видно, что течет из кранов в Хойниках, «Белсату» прислали зрители. Люди уже вторую неделю не могут ни помыться, ни приготовить еду. Рыжий цвет воды коммунальные службы объяснили промывкой сетей водоснабжения.


 
Наталья Назаренко, жилищное унитарное предприятие «Хойникский коммунальщик»: «Надо просто потерпеть немного. Осуществляются ремонтные работы, промывка идет. Ежедневно, это в обязательном порядке все делается нашей службой коммунальной». – «А это какие-то плановые работы?» – «Не могу ответить. Якобы был порыв».

Точных сроков, когда ситуация нормализуется, коммунальщики не называют.

Потерпеть советуют и жителям Глубокого на Витебщине. Вода там хотя и прозрачная на первый взгляд, однако непригодна для питья. С проблемой столкнулись жители микрорайона Северный в Глубоком. Когда водопроводная вода стекает, после нее остается черный осадок.

Фильтры в квартирах приходится менять еженедельно, признаются местные. И если для питания питьевую воду приобретают в магазинах, то на домашние дела ее не наберешься.

В «Докшицким водоканале», к которому относится Глубокое, проблему объясняют особенностями погоды. Во время засухи местные активно поливают огороды, и при таком расходе водоканал работает на пределе: насосам не хватает мощности на новые микрорайоны.


«При большом потоке воды происходит отторжение всех частиц. То есть и железа, и всего. Мы не можем повлиять», – объясняет Владимир Гойгель, главный инженер на «Докшицыводоканале».

Решать проблему планируют при помощи новой скважины. Проект уже согласовали, стройку же надо ждать. А пока местным советуют экономить на поливе и ждать, пока спадет жара.

 
 
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Ни вода, а вроде кофе! Видео, где видно, что течет из кранов в Хойниках, «Белсату» прислали зрители. Люди уже вторую неделю не могут ни помыться, ни приготовить еду....
 
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