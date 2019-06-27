ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сафари с грудничком. Принц Гарри и Меган Маркл едут в Африку

28.06.2019 14:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Принц Гарри и Меган Маркл отправятся в первое путешествие с новорожденным сыном уже ближайшей осенью: Арчи Харрисон, которому будет на тот момент около полугода, отправится с родителями в Африку.



Ожидается. что тур станет подготовительным этапом к переезду Гарри и Меган на африканский континент на длительный срок. Об особенных отношениях семьи внука Елизаветы II с Африкой читайте в материале «Газеты.Ru».

Герцог и герцогиня Сассекские отправятся в официальный тур по Южной Африке уже этой осенью. По просьбе Британского Содружества и Министерства иностранных дел Великобритании Меган Маркл и принц Гарри посетят четыре африканских страны и впервые возьмут с собой в официальную поездку своего сына Арчи.

Об этом стало известно из публикации в официальном инстаграме герцогов Сассекских. Меган и Гарри объявили, что с нетерпением ожидают интересных встреч в поездке. В качестве цели путешествия в тексте упоминается, что герцоги «продолжат повышать осведомленность о работе, которую местные коллективы проводят в масштабах Содружества и за его пределами». 

В заключение публикации также подтверждается новость о том, что Арчи будет путешествовать вместе с родителями: «Это будет их первый официальный тур всей семьей!».

Принц Гарри, вероятно, собирается самостоятельно посетить три страны. Герцог Сассекский проведет время в Малави и Анголе, а также совершит короткий рабочий визит в Ботсвану, который, согласно официальному объявлению, состоится «по пути в другие страны».

Точные даты тура пока не установлены, и полная информация о продолжительности поездки, встречах и каких-либо мероприятиях, в которых будут принимать участие Меган и Гарри, пока что не раскрывается.

Это будет третье по счету крупное официальное турне, в которое герцог и герцогиня Сассекские отправятся с момента своей свадьбы. Осенью 2018 года они посетили Австралию и Новую Зеландию, а в начале этого года они совершили поездку в Марокко.

В последний раз принц Гарри ездил в Африку по государственным делам в 2018 году, а летом 2017 года они вместе с Меган приняли участие в благотворительном проекте в Ботсване. Впрочем, герцоги Сассекские не один раз прилетали на континент просто отдохнуть.

Свое 36-летие Меган Маркл отпраздновала вместе с тогда еще будущим супругом на африканском сафари. Влюбленные прилетели в Ботсвану и устроили вечеринку по случаю дня рождения, на которую пригласили своих близких друзей, а после отправились исследовать африканские просторы. 

Меган и Гарри две недели наблюдали за редкими животными, отдыхали в дельте реки Окаванго, навещали местных жителей и несколько ночей провели в палатке под открытым небом.

Впервые Меган и Гарри прилетели в Африку всего через пару недель после знакомства. Принц взял девушку с собой в командировку, чтобы несколько дней отдохнуть в палатке под открытым небом Ботстваны. 

Вероятно, эта поездка помогла паре сблизиться и спустя несколько лет Гарри уже дарил Меган обручальное кольцо, главный камень в котором был привезен именно из Ботсваны, а не взят из коллекции драгоценных камней королевской семьи, как это принято у Виндзоров.


Предполагается, что грядущая поездка герцога и герцогини Сассекских будет подготовительным этапом в преддверии переезда семьи в одну из африканских стран на несколько месяцев. Как ранее сообщал таблоид The Daily Mail, бывший посол Великобритании в США сэр Дэвид Мэннинг и экс-секретарь королевы лорд Гейдт успели разработать планы длительной командировки Гарри и Меган Маркл в Африку. 

Ее официальными целями должны были стать популяризация имиджа британской королевской семьи на континенте и благотворительная деятельность.


В жизни принца Гарри Южная Африка всегда занимала особое место. Как заявляет сам принц, это единственный регион, где он может насладиться неприкосновенностью частной жизни.

Гарри впервые уехал в Ботсвану в 13 лет вместе с отцом и братом вскоре после смерти его матери, принцессы Дианы. Это помогло семье пережить трагедию, и теперь принц называет Африку своим вторым домом.

Позже, окончив Итонский колледж, Гарри провел несколько месяцев в Лесото, снимая документальный фильм о судьбе сирот в этой стране. В 2006 году он основал благотворительную организацию Sentebale, которая помогает детям из этого южноафриканского государства. 

Он также принимал участие в акции «500 слонов» в поддержку животных и является покровителем организации Rhino Conservation Botswana, которая занимается спасением вымирающих черных носорогов.

Сама Меган была связана с континентом благотворительной деятельностью еще до знакомства с принцем. В 2016 году она посетила Руанду в качестве посла организации HeForShe, занимающейся защитой прав женщин.

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принц Гарри и Меган Маркл отправятся в первое путешествие с новорожденным сыном уже ближайшей осенью: Арчи Харрисон, которому будет на тот момент около полугода,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчине запретили выезжать из Беларуси из-за входной двери в квартиру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика