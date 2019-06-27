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Экс-глава ЦРУ: В Украине воюют несколько тысяч российских солдат

28.06.2019 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По оценкам США, в конфликте на Донбассе задействованы несколько тысяч российских военнослужащих. Об этом сообщил в интервью журналу НВ американский генерал Дэвид Петреус, бывший глава ЦРУ.



Петреус возглавлял Центральное разведывательное управление США в 2011—2012 годах, в эпоху президентства Барака Обамы, а до этого командовал военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане. Сегодня он входит в число руководителей инвестиционного фонда KKR и является одним из ключевых аналитиков программ военной помощи США. 

66-летнего Петреуса попросили прокомментировать нынешний объем военной поддержки США для Украины: Конгресс выделил $200 млн в текущем году и еще $250 млн — в следующем. 

«Давайте сразу поясним, что этот бюджет помощи США формируют совместно с НАТО, чья поддержка Украины системна и постоянна. И мы поддерживаем развитие украинского военного потенциала перед лицом вторжения сил, поддерживаемых Россией, где воюют, по нашим подсчетам, несколько тысяч российских солдат», — отреагировал на вопрос Петреус. 

Он также назвал «позитивным шагом» предоставления Украине противотанковых комплексов Javelin администрацией Дональда Трампа и подчеркнул важность усилий администрации Обамы для того, чтобы это стало возможным. 


«$200 млн вместе с той суммой, которую предоставляют другие союзники, это будет уже вполне серьезная сумма денег», — оценил Петреус выделяемый Украине объем средств. Именно поэтому, по его словам, для США и других союзников Киева важно убедиться, «что Украина продолжает реформы и усиливает свою защиту в военном плане». 

«И, конечно же, это все нужно рассматривать в контексте всей Украины. Мы видим результаты [президентских] выборов, которые показывают чаяния украинцев — они хотят борьбы с коррупцией, реформирования судебной системы, а также продолжения других весьма важных реформ», — добавил американский генерал.

 
 
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По оценкам США, в конфликте на Донбассе задействованы несколько тысяч российских военнослужащих. Об этом сообщил в интервью журналу НВ американский генерал Дэвид...
 
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