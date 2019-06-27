Где подвох? Белорусский рубль уже полгода завершает месяц укреплением

По итогам текущей недели валютная корзина стала дороже на 0,23%, но в целом за июнь она всё же подешевела на 0,41%.





Курс доллара сегодня остался без изменений на уровне 2,0433 BYN/USD.





Курс евро вырос на 0,0021 рубля до 2,3251 BYN/EUR.





Курс российского рубля снизился на 0,0037 рубля до 3,2387 BYN/100 RUB.





Итоги июня 2019 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль уже шестой месяц подряд укрепился и к евро, и к доллару:





курс доллара за июнь рухнул сразу на 0,0556 BYN (−2,65%), а за предыдущие пять месяцев в сумме было зафиксировано падение на 0,0609 BYN;





курс евро упал на 0,0133 BYN (−0,57%);





курс российского рубля вырос на 0,0314 BYN (+0,98%);





валютная корзина подешевела на 0,41%.









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