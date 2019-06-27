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Где подвох? Белорусский рубль уже полгода завершает месяц укреплением

28.06.2019 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги в пятницу 28 июня завершились для белорусского рубля укреплением к корзине валют всего на 0,04% из-за ослабления российского рубля.

По итогам текущей недели валютная корзина стала дороже на 0,23%, но в целом за июнь она всё же подешевела на 0,41%.

Курс доллара сегодня остался без изменений на уровне 2,0433 BYN/USD.

Курс евро вырос на 0,0021 рубля до 2,3251 BYN/EUR.

Курс российского рубля снизился на 0,0037 рубля до 3,2387 BYN/100 RUB.

Итоги июня 2019 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль уже шестой месяц подряд укрепился и к евро, и к доллару:

курс доллара за июнь рухнул сразу на 0,0556 BYN (−2,65%), а за предыдущие пять месяцев в сумме было зафиксировано падение на 0,0609 BYN;

курс евро упал на 0,0133 BYN (−0,57%);

курс российского рубля вырос на 0,0314 BYN (+0,98%);

валютная корзина подешевела на 0,41%.


Россия

ЦБ РФ опять поднял официальные курсы иностранных валют на завтра. Так, курс доллара вырос на 3 копейки до 63,0756 RUB/USD, а курс евро на 15 копеек до 71,8179 RUB/EUR.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги в пятницу 28 июня завершились для белорусского рубля укреплением к корзине валют всего на 0,04% из-за ослабления российского рубля.
 
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