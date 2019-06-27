В России раздробили и закопали 140 тонн яблок из Беларуси

Одна из партий яблок, въехавших в Россию с территории нашей страны. Фото – rshn32.ru

В понедельник и среду инспекторы уничтожили пять партий яблок общим весом 80 тонн, которые таможенники задержали с помощью автоинспекторов и сотрудников ФСБ в Брянской области, передает

Во время досмотра продукции специалисты обнаружили, что яблоки въехали с территории Беларуси в обход фитосанитарных контрольных постов. Груз был без необходимых сопроводительных документов, подтверждающих происхождение фруктов, их качество и безопасность.





Еще 61 тонну яблок без документов таможенники задержали в Смоленской области.





Во всех случаях фрукты сначала раздробили, а потом закопали.