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В России раздробили и закопали 140 тонн яблок из Беларуси
Источник материала: Партизан
На этой неделе в Брянской и Смоленской областях инспекторы Россельхознадзора уничтожили несколько партий яблок общим весом более 140 тонн, сообщает сайт службы.
Одна из партий яблок, въехавших в Россию с территории нашей страны. Фото – rshn32.ru
В понедельник и среду инспекторы уничтожили пять партий яблок общим весом 80 тонн, которые таможенники задержали с помощью автоинспекторов и сотрудников ФСБ в Брянской области, передает
Во время досмотра продукции специалисты обнаружили, что яблоки въехали с территории Беларуси в обход фитосанитарных контрольных постов. Груз был без необходимых сопроводительных документов, подтверждающих происхождение фруктов, их качество и безопасность.
Еще 61 тонну яблок без документов таможенники задержали в Смоленской области.
Во всех случаях фрукты сначала раздробили, а потом закопали.
Всего же с начала года таможенники Смоленской и Брянской областей задержали более 3 400 000 кг продукции, ввезенной в Россию без документов.
12 апреля Россия запретила ввоз яблок и груш из Беларуси. Москва обвиняет Минск в поставках санкционной продукции из Европы. под видом белорусской.
В ближайшее время Россельхознадзор не намерен снимать этот запрет
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На этой неделе в Брянской и Смоленской областях инспекторы Россельхознадзора уничтожили несколько партий яблок общим весом более 140 тонн, сообщает сайт службы.
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