ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России раздробили и закопали 140 тонн яблок из Беларуси

28.06.2019 13:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На этой неделе в Брянской и Смоленской областях инспекторы Россельхознадзора уничтожили несколько партий яблок общим весом более 140 тонн, сообщает сайт службы.


Одна из партий яблок, въехавших в Россию с территории нашей страны. Фото – rshn32.ru

В понедельник и среду инспекторы уничтожили пять партий яблок общим весом 80 тонн, которые таможенники задержали с помощью автоинспекторов и сотрудников ФСБ в Брянской области, передает "Белсат".

Во время досмотра продукции специалисты обнаружили, что яблоки въехали с территории Беларуси в обход фитосанитарных контрольных постов. Груз был без необходимых сопроводительных документов, подтверждающих происхождение фруктов, их качество и безопасность.

Еще 61 тонну яблок без документов таможенники задержали в Смоленской области.

Во всех случаях фрукты сначала раздробили, а потом закопали.


Всего же с начала года таможенники Смоленской и Брянской областей задержали более 3 400 000 кг продукции, ввезенной в Россию без документов.

12 апреля Россия запретила ввоз яблок и груш из Беларуси. Москва обвиняет Минск в поставках санкционной продукции из Европы. под видом белорусской.

В ближайшее время Россельхознадзор не намерен снимать этот запрет


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе в Брянской и Смоленской областях инспекторы Россельхознадзора уничтожили несколько партий яблок общим весом более 140 тонн, сообщает сайт службы.
 
Новости дня
Новости разные
 
В минском метро и на вокзале теперь можно фотографироваться на память
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика