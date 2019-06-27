Федерация хоккея просит изменить закон о рекламе для букмекерских контор

Чтобы подтвердить свою точку зрения, ФХБ привела статистику. В сумме букмекерские компании по всему миру на 2017 год заработали 58,4 миллиарда долларов. А рост числа коммерческих соглашений, которые они заключают со спортивными организациями, открывает новые возможности для финансирования спорта. Чаще всего это касается футбола: так, в 2015 году беттинговые компании вложили в спортивную индустрию около 100 миллионов евро. 80% из них направили именно в футбол.





Представители ФХБ рассказали, как, например, поступает Россия. В 2017 году российские власти сняли ограничения на рекламу букмекерских контор и тотализаторов. Это привело к росту контрактов, которые те заключили со спортивными клубами. Но закон «О рекламе» в нашей стране препятствует такому сотрудничеству. Поэтому Федерация хоккея Беларуси настаивает на том, чтобы статью исправили, которая, по ее мнению, устарела и стала бессмысленной.