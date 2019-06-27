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МИД Беларуси о выдаче украинских пленных в Минске: Важны не мотивы, а что дети увидят своих отцов

28.06.2019 13:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МИД Беларуси считает возвращение людей, которые долгое время пробыли в плену, благородным делом вне зависимости от того, стоят ли за этим политические мотивы.

Так пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз прокомментировал телеканалу «Настоящее время» вчерашние новости о передаче четырех украинских пленных украинскому политику Виктору Медведчуку.

— Мы всегда говорили о том, что будем поддерживать любые действия, направленные на установление мира на украинской земле. Возвращение людей, удерживаемых долгое время в плену, — благородное дело. Наконец-то матери увидят своих сыновей, а дети — отцов. Это — главное, и это происходит на белорусской земле, — заявил Глаз.

Он считает, что в этом конкретном случае «не столь важно, какие мотивы здесь доминируют — предвыборные, политические или какие-либо еще».

— Важны не какие-то закорючки в казенных документах и бюрократическая казуистика, а конкретные дела. Мы и далее будем приветствовать все шаги, направленные на возвращение мира в Украину, и готовы сделать для этого все возможное.


По данным TUT.BY, передача пленных состоится сегодня, в 14.30, в минском аэропорту. Медведчуку обещают передать Дмитрия Великого (1988 год рождения), Якова Веремейчика (1986), Эдуарда Михеева (1960) и Максима Горяйнова (1984).

О том, что выдача пленных состоится сегодня в Минске, стало известно вчера на совместной пресс-конференции главы партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Медведчука и лидеров самопровозглашенных ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Лидеры сепаратистов назвали это жестом доброй воли, который, они надеются, приведет к обмену «всех на всех».

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в мотивах Медведчука и задался вопросом: «Почему поднимается вопрос возвращения пленных, почему поднимается вопрос о прекращении войны с его стороны только под выборы?» — сказал президент Украины 27 июня на брифинге в Киеве.

 
Теги: Минск
 
 
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МИД Беларуси считает возвращение людей, которые долгое время пробыли в плену, благородным делом вне зависимости от того, стоят ли за этим политические мотивы.
 
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