Главу Солигорского района отпустили под домашний арест

— Он уже неделю под домашним арестом. Ему (Олегу Поскробко. — Прим. TUT.BY) запрещено выходить из дома, пользоваться телефоном, интернетом, принимать гостей, — рассказывают TUT.BY в окружении главы Солигорского района.





Олег Поскробко был задержан 17 июня. Как сообщала «Наша Ніва» со ссылкой на источники, это произошло в здании Минского облисполкома, когда чиновник приехал в столицу в командировку.





Позже Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД, рассказала, что Олега Поскробко задержали по подозрению в лоббировании интересов иностранной компании во время его работы первым заместителем министра ЖКХ.





«Несколько лет, занимая должность первого заместителя министра ЖКХ, из корыстной и личной заинтересованности неоднократно превышал служебные полномочия и получал от представителя данной коммерческой структуры незаконные денежные вознаграждения. Их размер составил 2 тысячи евро», — уточнила Вероника Посметьева.





В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

