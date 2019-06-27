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Главу Солигорского района отпустили под домашний арест
Источник материала: Партизан
Олег Поскробко был задержан 17 июня по подозрению в лоббировании и незаконном вознаграждении в 2000 евро. Глава Солигорского райисполкома провел в ИВС на Окрестина трое суток, после чего к нему была применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
Олег Поскробко. Фото: пресс-служба Солигорского районного исполнительного комитета
— Он уже неделю под домашним арестом. Ему (Олегу Поскробко. — Прим. TUT.BY) запрещено выходить из дома, пользоваться телефоном, интернетом, принимать гостей, — рассказывают TUT.BY в окружении главы Солигорского района.
Олег Поскробко был задержан 17 июня. Как сообщала «Наша Ніва» со ссылкой на источники, это произошло в здании Минского облисполкома, когда чиновник приехал в столицу в командировку.
Позже Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД, рассказала, что Олега Поскробко задержали по подозрению в лоббировании интересов иностранной компании во время его работы первым заместителем министра ЖКХ.
«Несколько лет, занимая должность первого заместителя министра ЖКХ, из корыстной и личной заинтересованности неоднократно превышал служебные полномочия и получал от представителя данной коммерческой структуры незаконные денежные вознаграждения. Их размер составил 2 тысячи евро», — уточнила Вероника Посметьева.
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Олег Поскробко был задержан 17 июня по подозрению в лоббировании и незаконном вознаграждении в 2000 евро. Глава Солигорского райисполкома провел в ИВС на Окрестина...
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