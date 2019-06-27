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В Мозыре сломанный ветром сук пробил голову 12-летнему мальчику
Источник материала: Партизан
В Мозыре от разгула стихии пострадал 12-летний мальчик.
Мозырь / УСК по Гомельской области
Об этом агентству
27 июня около в 16:50 мальчик играл в парковой зоне возле фонтана. Из-за сильного порыва ветра от большого дерева отломался сук и упал на ребёнка. Мальчика госпитализировали с диагнозом "тяжёлая открытая черепно-мозговая травма".
Сотрудники Следственного комитета проводят проверку.
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В Мозыре от разгула стихии пострадал 12-летний мальчик.
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