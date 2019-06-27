В Мозыре сломанный ветром сук пробил голову 12-летнему мальчику





Мозырь / УСК по Гомельской области​





БЕЛТА рассказала официальная представительница управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова. Об этом агентствурассказала официальная представительница управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.





27 июня около в 16:50 мальчик играл в парковой зоне возле фонтана. Из-за сильного порыва ветра от большого дерева отломался сук и упал на ребёнка. Мальчика госпитализировали с диагнозом "тяжёлая открытая черепно-мозговая травма".





Сотрудники Следственного комитета проводят проверку.