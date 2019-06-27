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Лукашенко поблагодарил Рахмона за дожди и пообещал не дать заскучать ему в Минске
Источник материала: Партизан
27 июня в Минске во Дворце Независимости состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Александр Лукашенко пообещал, что Эмомали Рахмону скучать не придется. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Фото: пресс-служба президента Таджикистана
По протоколу переговорам глав государств предшествовала церемония официальной встречи. Александр Лукашенко приветствовал таджикского коллегу во внутреннем дворе Дворца Независимости, после исполнения государственных гимнов и фотографирования президенты направились на переговоры в узком формате.
Во время переговоров Лукашенко отметил, что визит президента Таджикистана в Беларусь совпал с проведением в Минске II Европейских игр.
«У вас представление о Беларуси правильное, и очень рад, что вы, приехав к нам, побудете на закрытии этих игр послезавтра. Но главное — это наши с вами переговоры, где мы подкорректируем нашу дорожную карту отношений в плане интенсификации, поговорим о более тесном сотрудничестве между Таджикистаном, Беларусью и третьими странами, особенно с Афганистаном. Вы предлагали, что надо подтягивать к этому сотрудничеству Афганистан», — сказал Лукашенко.
Он также сообщил Эмомали Рахмону, что воскресенье церемонию закрытия II Европейских игр посетит президент России Владимир Путин.
«Есть очень много вопросов, которые мы с вами можем обсудить сегодня. Думаю, подключится к этим переговорам и Владимир Владимирович Путин. Мы сможем поговорить втроем. Думаю, вы не будете против, у нас также есть вопросы в рамках СНГ и ОДКБ, нашего оборонного союза. Словом, скучать мы вам не дадим», — сказал Александр Лукашенко.
Фото: пресс-служба президента Таджикистана
Александр Лукашенко также поблагодарил Эмомали Рахмона за закладку двух садов в Брестской и Гомельской области. Он объяснил коллеге, что перед сельским хозяйством Беларуси стоит задача выйти на производство новых видов продукции, особенно с учетом меняющегося климата.
«Мы особенно это почувствовали в этом году, когда стоит жара. Спасибо вам: вы вчера привезли к нам хорошую погоду, прошли дожди, особенно в центре Беларуси. Словом, непростой год, но, думаю, он будет лучше, чем прошлый, в сельском хозяйстве, и естественно, по переработке сельхозпродукции, продуктам питания», — отметил Лукашенко.
Президент Таджикистана поблагодарил президента Беларуси за приглашение, радушный прием и гостеприимство, а также поздравил с успешной организацией и проведением II Европейских игр — «колоссального мероприятия мирового масштаба».
«Я прилетел к своему брату. Наши народы исторически очень хорошо отзываются друг о друге, уважают, любят. Мы стали за эти годы не только друзьями, но как родные братья. Пока будем жить, будем работать ради процветания своих государств, улучшения жизни своих народов», — резюмировал Эмомали Рахмон.
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27 июня в Минске во Дворце Независимости состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Александр...
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