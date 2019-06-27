Лукашенко поблагодарил Рахмона за дожди и пообещал не дать заскучать ему в Минске

Фото: пресс-служба президента Таджикистана





По протоколу переговорам глав государств предшествовала церемония официальной встречи. Александр Лукашенко приветствовал таджикского коллегу во внутреннем дворе Дворца Независимости, после исполнения государственных гимнов и фотографирования президенты направились на переговоры в узком формате.





Во время переговоров Лукашенко отметил, что визит президента Таджикистана в Беларусь совпал с проведением в Минске II Европейских игр.





«У вас представление о Беларуси правильное, и очень рад, что вы, приехав к нам, побудете на закрытии этих игр послезавтра. Но главное — это наши с вами переговоры, где мы подкорректируем нашу дорожную карту отношений в плане интенсификации, поговорим о более тесном сотрудничестве между Таджикистаном, Беларусью и третьими странами, особенно с Афганистаном. Вы предлагали, что надо подтягивать к этому сотрудничеству Афганистан», — сказал Лукашенко.





Он также сообщил Эмомали Рахмону, что воскресенье церемонию закрытия II Европейских игр посетит президент России Владимир Путин.





«Есть очень много вопросов, которые мы с вами можем обсудить сегодня. Думаю, подключится к этим переговорам и Владимир Владимирович Путин. Мы сможем поговорить втроем. Думаю, вы не будете против, у нас также есть вопросы в рамках СНГ и ОДКБ, нашего оборонного союза. Словом, скучать мы вам не дадим», — сказал Александр Лукашенко.



