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Dodge представил доработанный седан Charger SRT Hellcat

28.06.2019 14:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Заряженный» Charger SRT Hellcat в Dodge преподносят в качестве самого мощного и быстрого в мире серийного седана массового производства. После проведенной модернизации этот автомобиль стал еще динамичнее.


Речь идет о новом боди-ките с обозначением Widebody, делающем облик Charger SRT Hellcat еще агрессивнее. В первую очередь это расширенные на 89 мм колесные арки и новые шины размерностью 305/35 на 20-дюймовых дисках, а также перенастроенная подвеска с адаптивными амортизаторами Bilstein.


Кроме того, Charger SRT Hellcat Widebody получил усиленные стабилизаторы, новый электроусилитель руля с четырьмя различными режимами (Street, Sport, Track и Custom) и тормозные механизмы Brembo с шестипоршневыми суппортами спереди. Силовой агрегат «широкого» Charger SRT Hellcat остался без изменений — компрессорный V8 развивает 717 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента и работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом».


Благодаря пакету Widebody топовый седан Dodge до 60 миль в час (97 км/ч) разгоняется за 3,6 секунды, что на 0,1 секунды быстрее, чем раньше, улучшено и время прохождения четверти мили с места (10,96 секунды). А вот максимальная скорость при этом упала: 315 км/ч против прежних 326 км/ч, зато обещана улучшенная управляемость на треке.


Пакет Widebody предлагается и для более скромного Charger Scat Pack, под капотом у которого 6,4-литровый атмосферный V8 Hemi с 492 лошадиными силами. До 97 км/ч такой седан ускоряется за 4,3 секунды.


Прием заказов на Charger SRT Hellcat Widebody и Charger Scat Pack Widebody американские дилеры начнут этой осенью, а первые покупатели получат машины в начале 2020 года.

 
 
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«Заряженный» Charger SRT Hellcat в Dodge преподносят в качестве самого мощного и быстрого в мире серийного седана массового производства. После проведенной модернизации...
 
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