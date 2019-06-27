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Парламент во втором чтении принял «Закон об отсрочках»

28.06.2019 15:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Парламент во втором чтении принял «Закон об отсрочках»

За проект закона во втором чтении проголосовало 85 депутатов. Против высказалось девять.

Закон должны рассмотреть в Совете республики, а позднее его должен подписать президент. Закон вступает в силу через  десять дней после его опубликования.

Он предусматривает сокращение числа отсрочек от службы в армии. Так теперь отсрочкой на получение образования можно будет воспользоваться только один раз. Кроме того, уклонистам запретят выезд за границу. Граждане, не отслужившие в армии без законных на то оснований, не смогут устроиться на госслужбу, а также в силовые структуры.

Также законом предусмотрено освобождения выпускника от возмещения затрат на его обучение, если он добровольно пошел на службу в армию по контракту и отслужил не менее срока распределения.

 
 
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За проект закона во втором чтении проголосовало 85 депутатов. Против высказалось девять.
 
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