Американец сыграл для коров и прославился в соцсетях

Источник материала: Tut.by

Пользовательница Twitter опубликовала видео, в котором ее отец решил сыграть на саксофоне для целого стада коров. Ролик быстро стал вирусным и растрогал пользователей соцсетей, пишет Media Leaks со ссылкой на Mashable.

Жительница штата Орегон Эрин Херрман выложила видеоролик, в котором ее отец играет на саксофоне. Мужчина только учится музицировать, что особенно раздражает собаку семьи: из-за шума питомец однажды чуть не повредил дорогостоящий музыкальный инструмент.

Чтобы этого избежать, американец решил подыскать другое место для репетиций. Несколько дней назад он остановился на дороге возле своего дома и сыграл несколько композиций. Сперва кажется, что ничего особенного не происходит, но вскоре к музыканту начинают стягиваться пасущиеся рядом коровы.

В конце ролика мужчина исполняет песню Careless Whisper Джорджа Майкла для нескольких десятков животных.

my parents are such goofs they drove out to the backroads so my dad could play the cows the songs he’s been learning on the saxophone pt.1 pic.twitter.com/IHzgxtvo0N — Erin Herrmann (@erinmherrmann) 26 июня 2019 г.

Видео набрало уже почти 10 миллионов просмотров и больше 700 тысяч лайков. Многие пользователи Twitter в комментариях отметили, что ролику удалось их растрогать: