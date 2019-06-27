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Американец сыграл для коров и прославился в соцсетях
Источник материала: Tut.by
Пользовательница Twitter опубликовала видео, в котором ее отец решил сыграть на саксофоне для целого стада коров. Ролик быстро стал вирусным и растрогал пользователей соцсетей,
Жительница штата Орегон Эрин Херрман выложила видеоролик, в котором ее отец играет на саксофоне. Мужчина только учится музицировать, что особенно раздражает собаку семьи: из-за шума питомец однажды чуть не повредил дорогостоящий музыкальный инструмент.
Чтобы этого избежать, американец решил подыскать другое место для репетиций. Несколько дней назад он остановился на дороге возле своего дома и сыграл несколько композиций. Сперва кажется, что ничего особенного не происходит, но вскоре к музыканту начинают стягиваться пасущиеся рядом коровы.
В конце ролика мужчина исполняет песню Careless Whisper Джорджа Майкла для нескольких десятков животных.
Видео набрало уже почти 10 миллионов просмотров и больше 700 тысяч лайков. Многие пользователи Twitter в комментариях отметили, что ролику удалось их растрогать:
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