Небывалая жара продолжает испытывать Европу на прочность

Власти Франции отменяют экскурсии для школьников и временно останавливают социальные программы, связанные с перемещениями по стране, сообщает сайт поиска попутчиков на море tourweek .

Школярам даже сделали невиданную поблажку – перенесли сдачу национальных экзаменов на неделю позже. Впрочем, вряд ли подростки смогут как следует подготовиться, ведь причиной всех этих событий стала небывалая жара. И синоптики говорят, что худшее и смертельно опасное еще впереди.

Главный вопрос, которым задаются и профильные специалисты, и власти: повторится ли катастрофа 2003 года, когда 40-градусная жара убила в Париже порядка 15 000 человек? Первые уверенно говорят «да», вторые уклончиво отвечают «мы подготовились». Результаты этой подготовки можно будет увидеть со дня на день, потому что по всей Франции установилась средние показатели температуры от 38℃ и выше. А кое-где – и все 40℃!

Французские виноделы в восторге, ведь жара, даже такая жуткая, очень хороша для винограда. Но будет ли кому пить вино? Метеоролог Стивен Туаль показал СМИ расчеты, согласно которым в конце июля воздух во Франции вполне может прогреться до 45℃! А полиция сообщает о первых смертях из-за жары – трое пенсионеров независимо друг от друга скончались на южном побережье. Ирония в том, что несчастные всего лишь пытались охладиться в море, но разницы температур хватило, чтобы немолодые сердца остановились от шока.

Неужели спасения нет? Теоретически, французы могут устремиться на северо-восток, в Германию, или на юго-запад, в Испанию. Там температуры точно не дотянут до 40℃, клянутся синоптики. Они уже разобрались с причинами климатического бедствия – всему виной колоссальный поток горячего воздуха из Сахары. Но это именно что временное явление, каприз ветров, а потому долго не продержится. Надо просто потерпеть и не рисковать, лучше вообще не выходить из домов и отелей. Вот французские же власти терпят и не объявляют последний, красный уровень опасности?

Если школьников от жары оградили указом из Парижа, то всем прочим, включая туристов, придется спасаться самостоятельно. Не то, чтобы французы ничего для этого не сделали – они действительно «подготовились». Мэрии всех городов обязали открыть десятки «прохладных помещений», комнат с кондиционированным воздухом, куда имеет право зайти и охладиться любой желающий. Стариков и инвалидов туда будут доставлять бесплатно, но вот незадача, работать такие комнаты будут только во второй половине дня, в пик жары.

Парки и городские сады предписано держать открытыми круглосуточно, в них будут расставлены мобильные фонтаны. Там, где позволяют финансы, поставят «острова свежести» – открытые зоны с распыленной прохладной водяной взвесью. Во все муниципальные учреждения доставят аварийные комплекты вентиляторов, а воду в бутылках будут раздавать на улицах бесплатно. Все это предназначено в первую очередь для самих французов, но можно надеяться, что пока ситуация не станет критической, не откажут и иностранцам.

*на правах рекламы.