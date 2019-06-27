ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело «Тамбаза». Экс-директора будут судить за злоупотребление властью и халатность

28.06.2019 15:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «Тамбаза» Льва Хаютина, которого задержали в 2017 году, сообщает сайт ведомства. Его структура, напомним, строила многострадальный ЖК «Аркадия» в Минске.


Хаютина обвиняют по статье 428 (Служебная халатность) и ч.3 статьи 424 (Злоупотребление властью или служебным положением).

Как сообщает Генпрокуратура, в период руководства «Тамбазом» Хаютин, недостаточно оценив финансовое положение фирмы, выпускал жилищные облигации для строительства многоквартирных домов. Однако принятые обязательства компания не выполнила.

Кроме того, совершая от имени «Тамбаза» экономически нецелесообразные сделки, Хаютин получил выгоду имущественного характера, а общество недополучило деньги, которые могли быть направлены на строительство жилых домов.

Общий ущерб, причиненный «Тамбазу», составил более миллиона белорусских рублей.

Что это за история с «Аркадией»

Жилой комплекс «Аркадия» состоит из нескольких многоквартирных домов и находится в Советском районе Минска. Он расположен в границах улиц Богдановича — Амурской — Тургенева — Тиражной и улиц Богдановича — Корш-Саблина — Тургенева — переулка Верхнего. Его строило СООО «Тамбаз». Большинство многоэтажек застройщик успешно сдал, но в мае 2017 года работы на двух домах встали.

Потом директора этой структуры Льва Хаютина задержали силовики по подозрению в том, что он использовал не по назначению деньги, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства этих жилых домов. Мол, средства были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось СООО «Тамбаз».

Достраивать объект по указу президента взялось УКС Советского района. Генеральным подрядчиком назначили ОАО «Стройтрест № 4». Правда, людям, возможно, придется доплатить еще по 30−50% от уже внесенных сумм за свои квартиры. Не все рады такой раскладке.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
За купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика