Таджикистан и Беларусь подписали Договор о стратегическом партнерстве

Источник материала: Интерфакс

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров в Минске подписали Договор о стратегическом партнерстве между двумя странами, сообщает в пятницу пресс-служба таджикского лидера.

По данным ведомства, всего по итогам встречи было подписано 10 соглашений о сотрудничестве. Между министерством сельского хозяйства Таджикистана и министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси подписано Соглашение о сотрудничестве в области использования генетических ресурсов растений и животных.

Также было подписано Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами двух стран, а также Соглашение о межбанковском сотрудничестве между Государственным сберегательным банком "Амонатбанк" РТ и ОАО "Беларусбанк".

Кроме того, официальные делегации двух стран подписали Соглашение о сотрудничестве между Генпрокуратурой Таджикистана и Следственным комитетом Беларуси, соглашения о сотрудничестве в сферах культуры, науки, образования и спорта.

Президент Таджикистана по итогам переговоров в Минске в заявлении для прессы подчеркнул большое значение Договора о стратегическом партнерстве для развития отношений между двумя странами. Рахмон также отметил, что основной темой переговоров было детальное обсуждение путей перевода отношений стратегического партнёрства между Таджикистаном и Беларусью в практическую плоскость.

"Мы подчеркнули устойчивую позитивную динамику взаимодействия наших стран в политическом измерении, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особым объектом внимания были вопросы расширения спектра нашего сотрудничества в торгово-экономической сфере", - заявил глава Таджикистана, слова которого цитирует его пресс-служба.

Рахмон добавил, что на переговорах речь шла о развитии долгосрочных форм сотрудничества в таких базовых секторах экономики, как промышленность и сельское хозяйство, а также расширении ассортимента взаимного товарооборота.

"Углубление наших связей по этим направлениям, несомненно, стало бы фактором значительного развития наших торгово-экономических отношений", - заявил президент Таджикистана.

Таджикистан, в частности, заинтересован в поставках высококачественного семенного картофеля и племенного материала белорусской селекции. Таджикская сторона, в свою очередь, готова увеличить экспорт экологически чистых фруктов и сухофруктов в Беларусь, отметил Рахмон.